El Govern descarta que el brot de pesta porcina s'originés a l'IRTA-CReSA
- Els informes tècnics no troben cap indici ni evidència de fuites al laboratori
- Òscar Ordeig demana prudència i assegura que el brot continua delimitat en un radi de 6 km
Els informes de la Comissió Europea i del Ministeri d’Agricultura conclouen que no hi ha cap evidència ni cap indici que el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Collserola s’hagi originat al laboratori IRTA-CReSA.
Els tècnics avalen les instal·lacions, els protocols i les mesures de bioseguretat del centre, així com la competència dels investigadors.
“🔴 L’informe tècnic conclou que no hi ha cap evidència que el virus s’hagi originat al laboratori IRTA‑CReSA.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 19, 2025
🗣️ “Cal seqüenciar com més aviat millor per saber si les soques dels contagis coincideixen amb les dels laboratoris” | @RTVECatalunya pic.twitter.com/NUQiGiOZAO“
Van estar prop de 14 hores d'escorcoll dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil i es va recollir documentació i mostres biològiques per analitzar possibles coincidències de soques.
Protocols adequats i vigilància permanent
L’informe destaca que l’IRTA-CReSA compleix amb els estàndards exigits, disposa de vigilància permanent en tots els punts crítics i no presenta cap indici de fuites ni deficiències en els seus sistemes de control. En la mateixa línia, l’auditoria encarregada per la Generalitat, també apunta que “tot s’ha fet correctament”, a falta d’alguna documentació complementària sol·licitada.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha defensat que es tracta d'un dels cinc millors centres d’Europa i el millor de l’Estat en la recerca sobre la PPA i ha demanat prudència i “deixar treballar els científics” abans d’assenyalar possibles responsabilitats.
Tot i això, encara no es pot descartar que la soca trobada en els senglars coincideixi amb una de les 28 que es fan servir al centre. "Cal seqüenciar el més ràpid possible", ha dit. Actualment, n’hi ha tres en marxa.
Un 7% de positius entre els senglars analitzats
Fins ara, les autoritats han analitzat 360 senglars a la zona afectada, dels quals 26 han donat positiu i un és sospitós, fet que representa un 7% de positius. El conseller ha confirmat que el brot continua delimitat dins d’un radi de sis quilòmetres, àrea on es concentren les actuacions de control.
“🐗 Ordeig confirma un possible nou cas de pesta porcina africana i assegura que el brot no ha sortit del radi de 6 km.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 19, 2025
🗣️ “Portem 360 senglars capturats i només 26 positius, un 7% del total” | @RTVECatalunya pic.twitter.com/n6zXOb5tZa“
La captura d’animals s’està fent mitjançant trampes i silenciadors, i també s’han localitzat cadàvers, majoritàriament dins del perímetre establert. “La reducció de la població de senglar es farà amb criteris científics. Cal calma, però no actuar no és una opció”, ha remarcat Ordeig.
El Japó accepta importar carn produïda abans del brot
En l’àmbit comercial, Ordeig ha anunciat que el Japó acceptarà importar carn de porc produïda a l’Estat abans de la detecció del brot, fet que permetrà donar sortida a les existències emmagatzemades a les cambres frigorífiques.
“🥩 El Japó accepta la comercialització de tota la carn porcina produïda a Espanya abans del brot de PPA.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 19, 2025
També avala la regionalització aplicada a França i Canadà, el model que reclama Catalunya | @RTVECatalunya pic.twitter.com/r3PAuvz4oU“
A més, el país asiàtic ha avalat el model de regionalització aplicat a França i al Canadà, és a dir, les exportacions de tot un país menys de la zona infectada de PPA; una fórmula que defensa Catalunya i que continua negociant.
El Japó és un dels països que encara no havia permès exportar cap mena de carn de porc des de l'inici del brot. Altres com la Xina sí que accepten exportacions porcines de fora de la demarcació de Barcelona. En el cas de la Unió Europea, es poden comercialitzar els productes produïts fora del radi de 20 quilòmetres de la zona infectada.