Notifiquen 3 nous casos de pesta porcina africana a la zona perimetrada
- Amb aquests tres nous positius el nombre total de casos confirmats s'eleven a 16 dins del perímetre de 6 kilòmetres.
- La Generalitat preveu relaxar dilluns les restriccions a Collserola. La setmana vinent es donarà a conèixer un primer informe sobre l'origen del brot.
Els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) han notificat dos nous focus secundaris de Pesta Porcina Africana (PPA) en senglars silvestres, amb 2 i 1 animals respectivament. Amb aquests casos, ja són 7 els focus detectats (2 primaris i 5 secundaris), que sumen 16 senglars positius dins la zona infectada inicialment de 6 km de ràdi.
En paral·lel, s'han analitzat 115 cadàvers de senglars trobats en carreteres i vies ferroviàries, tots negatius. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Agricultura.
Aquestes troballes són fruit del treball conjunt dels Agents Rurals, UME, Mossos, SEPRONA i policies locals, que inclou la cerca de cadàvers, vigilància d'accessos, desinfecció i instal·lació de cartells informatius.
A les 55 granges dins la zona infectada no s'ha detectat cap simptomatologia ni lesions compatibles, i es reforcen les mesures de bioseguretat. El nivell d'alerta es manté alt amb vigilància passiva i controls estrictes a Catalunya i la resta de CCAA.
Relaxament de les restriccions
Precisament, els Agents Rurals han completat aquest divendres la instal·lació de tanques per impedir que cap animal entri o surti de la zona afectada. L’objectiu és evitar l’expansió del virus i reforçar el control sanitari.
El perímetre barrat correspon al primer radi de 6 quilòmetres, una mesura d’urgència que busca contenir el focus i protegir les explotacions porcines properes. Les autoritats continuen treballant per garantir la seguretat i prevenir nous contagis.
El conseller d'agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat que a partir de dilluns es relaxaran les restriccions d'accés al segon perímetre del Parc Natural de Collserola. En tot cas, no es podran fer activitats organitzades, és a dir de grups nombrosos.
Investigació de l'origen del brot
La Generalitat continua demanant prudència sobre les investigacions per determinar l’origen del brot de Pesta Porcina Africana.
Fonts de la investigació confirmen que hi ha tres línies de treball per esbrinar com s’ha introduït el virus de la Pesta Porcina Africana (PPA). La primera respon als requeriments del Ministeri d’Agricultura, que demana informació sobre les mesures de contenció, protocols i bioseguretat aplicats pel laboratori del CReSA, situat dins el radi on s’han detectat els positius.
La segona línia és una auditoria externa impulsada per l’IRTA, del qual depèn el CReSA, amb la participació de quatre experts independents que revisen les instal·lacions i procediments. Paral·lelament, tres especialistes europeus en biocontenció i detecció de PPA també analitzen el brot declarat a Catalunya.
Les conclusions d’aquestes investigacions es coneixeran la setmana vinent, amb la previsió de determinar l’origen del virus. De moment, s’ha confirmat que la soca actual, anomenada 29, deriva de la mateixa línia detectada a Geòrgia el 2007, tot i que no presenta semblança directa.