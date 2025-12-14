La Generalitat relaxa restriccions per la pesta porcina a Collserola
- S’aixequen restriccions al segon radi pel brot de pesta porcina africana, contingut en 6 km amb 16 positius.
- Aquesta setmana s'hauria de conèixer un primer informe de la investigació sobre l'origen de brot
La Generalitat començarà a aixecar les restriccions pel brot de pesta porcina africana (PPA), que continua contingut dins del primer radi de 6 km amb 16 positius i sense afectació a les granges.
A partir d'aquest dilluns, es relaxen les mesures al segon perímetre, el de 20 km, on es permetrà l’accés individual per activitats com passejar, córrer o fer esport individual, però continuen prohibides les activitats en grup.
Pendents de la investigació
Al primer perímetre, de 6 km, es manté la restricció total. El diputat Òscar Ordeig ha demanat cautela i responsabilitat en aquesta fase de flexibilització. La decisió arriba en un moment clau, ja que aquesta setmana es podria conèixer el resultat de la investigació sobre l’origen del brot.
L’informe del laboratori europeu amb la seqüenciació del virus determinarà si el foc va sortir d’un centre de recerca de la zona. Aquesta informació és essencial per aclarir les causes i evitar nous episodis que posin en risc la sanitat animal i la seguretat alimentària.
Tot i que la pesta porcina africana no ha afectat cap granja, el sector porcí pateix danys econòmics per la caiguda de preus majoristes i la reducció d’exportacions. Una situació que preocupa els productors, que veuen com el brot impacta en la seva competitivitat internacional.
Implicació dels caçadors
Catalunya es calcula que hi ha entre 125.000 i 180.000 porcs senglars, una població que la Generalitat vol reduir a la meitat per minimitzar els danys agrícoles i els accidents de trànsit. El Departament d’Agricultura ha reiterat que comptarà amb l’ajuda dels caçadors, una figura que genera debat i rebuig en la societat.
Segons la Federació Catalana de Caça, actualment hi ha més de 40.000 persones amb llicència. Hem acompanyat una colla en una batuda al Bages, on expliquen que la seva tasca és clau per controlar la fauna salvatge i evitar que la sobrepoblació de senglars continuï creixent.
Preocupació al sector porcí
La indústria porcina catalana afronta una crisi marcada per la pesta porcina africana, tot i que no s'ha detectat el virus en cap granja dins el perímetre afectat. El sector es desvincula de l'origen del brot i alerta sobre l'impacte mediàtic en una activitat que dona feina a entre 50.000 i 70.000 persones.
Amb una població porcina duplicada en 30 anys, el sector s'ha consolidat com a motor econòmic gràcies a la concentració en grans granges, que garanteixen competitivitat i sostenen l'activitat agrícola. Només en exportacions, els porcs generen uns 3.500 milions d'euros anuals, reforçant el paper estratègic de Catalunya en el mercat global.