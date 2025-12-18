Escorcoll policial al laboratori IRTA-CReSA en la investigació sobre la pesta porcina
- Mossos i Guàrdia Civil registren el laboratori de Bellaterra en el marc de la investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina africana
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han dut a terme aquest matí una entrada i escorcoll al laboratori IRTA-CReSA, situat a Bellatera. L’operació s’emmarca en la investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) que preocupa el sector ramader.
La diligència ha estat ordenada pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès i forma part de les diligències prèvies declarades secretes. Fonts oficials han confirmat que l’actuació es realitza amb totes les mesures de seguretat pròpies d’un centre d’investigació d’alt risc biològic.
Aquest escorcoll arriba mentre la Generalitat espera els resultats de l’auditoria del Centre d’Investigació Animal, clau per determinar si el virus podria haver-se originat en un laboratori proper a la zona 0 del brot. Els experts europeus continuen analitzant aquesta hipòtesi.
La investigació sobre la pesta porcina africana és prioritària per evitar la seva expansió i minimitzar l’impacte econòmic al sector. Les autoritats demanen prudència i recorden que les diligències són secretes, per la qual cosa no es descarten noves actuacions en els pròxims dies.