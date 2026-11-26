El Black Friday creix entre l'impuls comercial i els falsos descomptes
- La campanya dona el tret de sortida a les compres de Nadal i ja s’ha estès a àmbits com el turisme, el transport, l’hostaleria i els serveis digitals
- Asufin alerta que tres de cada quatre productes canvien de preu abans del Black Friday i que les variacions són majoritàriament a l’alça
El Black Friday s’ha convertit en una de les campanyes comercials més importants de l’any i ja marca l’inici de les compres de Nadal. El que va començar com una jornada de promocions centrada principalment en la tecnologia s’ha estès a gairebé tots els àmbits de consum, des de la moda i la restauració fins als viatges, els allotjaments turístics, el transport, els vehicles i els serveis digitals.
La campanya, concentrada durant l’últim cap de setmana de novembre, genera el període de més facturació anual per al comerç a l’Estat, segons Barcelona Oberta. Paral·lelament, augmenten els dubtes al voltant de l’autenticitat d’algunes rebaixes. Una anàlisi de l’Associació d’Usuaris Financers, Asufin, assenyala que tres de cada quatre productes modifiquen el preu durant les setmanes prèvies al Black Friday i que ho fan sobretot a l’alça.
Una campanya estesa a tots els sectors
En la campanya d'enguany, tres de cada quatre persones compraran durant la gran cita dels descomptes, però hi gastaran menys diners que l'any passat, segons l'OCU. L'organització estima que la despesa mitjana per persona serà de 196 euros, mentre que el 2025 va ser de 219. Així mateix, els productes més desitjats pels consumidors aquest 2026 són els tecnològics i la roba.
El Black Friday va arribar a l’Estat el 2012 de la mà d’empreses vinculades a l’electrònica i dels grans magatzems. MediaMarkt i Amazon van ser algunes de les primeres companyies que van impulsar campanyes publicitàries a gran escala a Catalunya, segons explica el tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona, Daniel Cebrián.
La iniciativa no va trigar a passar de les grans superfícies al petit comerç. “Ara és habitual, ja no només en el comerç de proximitat, sinó en turisme, viatges, vehicles, absolutament a tot arreu”, assenyala Cebrián.
El portaveu de Barcelona Oberta, Joaquim de Toca, coincideix que la campanya ha superat àmpliament l’àmbit tecnològic. “Des de fa ja alguns anys, això s’ha traslladat a tota mena d’empreses, des del sector de la moda fins a companyies aèries o companyies de cotxes, tots fan el Black Friday”, afirma.
Aquesta expansió va coincidir amb la desregulació dels períodes de rebaixes aprovada pel govern espanyol el 2012. Fins aleshores, les promocions es concentraven principalment després del 7 de gener i de l’1 de juliol. El canvi normatiu va permetre als establiments oferir descomptes fora de les campanyes tradicionals d’hivern i d’estiu.
El punt de partida de les compres de Nadal
La posició del Black Friday al calendari és un dels factors que n’expliquen l’èxit. El portaveu de Barcelona Oberta destaca que la campanya comença un divendres de final de mes, quan molts treballadors ja han cobrat la nòmina i algunes empreses han avançat la paga extraordinària d’hivern.
A més, bona part dels comerços ja tenen als establiments els productes preparats per a la campanya nadalenca. Això permet als compradors avançar els regals i trobar més disponibilitat que durant les rebaixes de gener, quan alguns articles ja es poden haver esgotat.
A Barcelona, la jornada coincideix amb l’encesa dels llums de Nadal als principals eixos comercials. La combinació de descomptes, il·luminació nadalenca i més moviment als carrers consolida el Black Friday com el tret de sortida de la temporada de compres.
Aquest any, el sector espera promocions especialment importants en la roba d’hivern. Joaquim de Toca apunta que les temperatures elevades de la tardor han frenat la venda de peces d’abric i han provocat que les botigues acumulin més existències de les previstes.
El perill de la IA: ciberestafes més sofisticades
L'augment de les compres per internet durant el Black Friday i la campanya de Nadal també obre la porta a un increment dels fraus digitals. Els Mossos d'Esquadra alerten que la irrupció de la intel·ligència artificial ha fet que les estafes siguin cada vegada més sofisticades i difícils de detectar, ja que permet crear correus electrònics més creïbles, pàgines web gairebé idèntiques a les originals i fins i tot continguts de veu o vídeo que simulen ser reals.
Segons les dades policials, a Catalunya es registren prop de 80.000 ciberestafes cada any, i els enganys relacionats amb les compres en línia són els més habituals durant aquestes dates. Els delinqüents acostumen a utilitzar webs que suplanten comerços legítims o anuncis de productes que mai arriben a mans del comprador.
Per reduir riscos, la policia recomana verificar l'adreça de les pàgines web, desconfiar de les ofertes excessivament atractives i evitar mitjans de pagament desconeguts o poc habituals. També adverteix que la pressió per comprar ràpidament o aprofitar una promoció "irrepetible" és una de les tècniques més utilitzades pels estafadors per captar víctimes.
1Tres de cada quatre productes modifiquen el preu
L’expansió de la campanya també ha accentuat els recels sobre la realitat de les ofertes. Asufin ha analitzat els preus de 72 productes entre el 14 d’octubre i el 16 de novembre i conclou que hi ha moltes variacions, però poc estalvi efectiu.
Segons l’associació, tres de cada quatre articles canvien de preu durant les setmanes anteriors al Black Friday. Les modificacions són majoritàriament a l’alça i afecten especialment la roba, el calçat i els productes de bellesa.
En el cas de la moda, el calçat i els articles per a la llar, els preus anunciats durant el Black Friday pràcticament coincideixen amb els imports que tenien al començament del període analitzat. En els productes de bellesa, Asufin ha detectat un encariment del 8% durant la setmana prèvia.
L’associació ha advertit de “l’efecte vaivé” dels preus i resumeix el resultat de l’estudi amb una conclusió: “Hi ha molt moviment, però poc estalvi”. Davant d’aquest comportament, recomana als consumidors “anar amb compte” abans d’acceptar com a bona qualsevol promoció.
2Els preus dinàmics compliquen la compra de vols
Asufin també ha detectat “importants diferències” en els bitllets d’avió. Un de cada quatre volscanvia de preu cada dia, de manera que els consumidors tenen més dificultats per determinar si l’import ofert és realment avantatjós.
L’associació alerta que els preus dinàmics “afecten de ple” els compradors i els dificulten la comparació. Per aquest motiu, recomana adquirir els bitllets amb antelació, ja que els encariments acostumen a produir-se quan s’apropa la data del viatge.
La presidenta d’Asufin, Patrícia Suárez, recorda que, perquè una rebaixa sigui “real”, cal comparar-la amb el preu aplicat durant els últims 30 dies.
3Una llista i un pressupost per controlar la despesa
Davant l’allau de promocions, Daniel Cebrián recomana elaborar una “petita llista de desitjos” amb els articles que es necessiten realment. El tècnic de Consum també aconsella establir un pressupost tancat per evitar compres impulsives i despeses superiors a les previstes.
Una vegada identificats els productes necessaris, Cebrián proposa comparar-ne el preu en diferents establiments abans de prendre una decisió. També anima a prioritzar el comerç de proximitat perquè “és el consum més sostenible” i “dona alegria” a les ciutats.
La normativa obliga els establiments a calcular la rebaixa a partir del preu més baix aplicat durant els 30 dies anteriors. Els articles promocionats també han d’haver estat exposats a la botiga durant l’últim mes.
Òxfam Intermón i l’impacte ocult del Black Friday
Òxfam Intermón alerta de l'altra cara del Black Friday. Segons un informe de l'organització sobre la indústria tèxtil de Bangladesh, el model de consum accelerat que impulsa aquesta campanya obliga les empreses a intensificar la producció. Això comporta un ús intensiu de matèries primeres, un augment de les emissions contaminants i una major generació de residus.
L'entitat també adverteix de l'impacte social d'aquest model. Els treballadors sovint afronten condicions laborals precàries, jornades excessives i sous baixos.
D'altra banda, alerta que moltes de les peces adquirides durant aquestes rebaixes són de baixa qualitat, un fet que en dificulta la reutilització i el reciclatge. Per aquest motiu, Òxfam Intermón recorda que els consumidors poden contribuir a un consum més responsable i sostenible comprant únicament allò que realment necessiten