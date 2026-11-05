Consum monitoritza 7500 productes per verificar els descomptes pel Black Friday
- La campanya anterior es van tramitar 100 expedients sancionadors amb multes que engloben prop de 5 milions d'euros
- L'Agència demana prudència davant les ofertes trobades a través d'IA per evitar enganys
L'Agència Catalana de Consum inicia una nova campanya de vigilància dels descomptes de cara les jornades del novembre dedicades al Black Friday i al Cyber Monday. En aquesta ocasió, l'òrgan monitoritza 7.500 productes comercialitzats per 75 empreses de diferents sectors per verificar que les rebaixes compleixin amb la normativa.
L'operatiu busca garantir que les promocions siguin transparents i evitar pràctiques enganyoses durant un dels moments de major activitat comercial de l’any. Per això, el control se centra, sobretot, en companyies que Consum ha identificat com a reincidents per haver infringit la normativa aplicable a descomptes de diferents comerços.
Les multes per aquestes infraccions poden comportar multes de fins a 100.000 euros.
L'any passat es van obrir un centenar d'expedients sancionadors per irregularitats en els descomptes amb multes que engloben prop de 5 milions d'euros. L'Agència Catalana de Consum en va incoar 68 amb unes sancions que s'eleven als 4,62 milions d'euros. Per la seva banda, la Direcció General de Comerç va tramitar 32 expedients amb sancions per valor de 215.600 euros.
Per dur a terme els controls, l’Agència inicia el seguiment dels preus un mes abans de la cita comercial mitjançant eines informàtiques que permeten verificar si les rebaixes anunciades es corresponen amb reduccions efectives del preu de venda.
Recomanacions per fer les compres
Davant l’inici de les promocions, Consum recomana comparar preus, desconfiar de descomptes especialment cridaners quan no es pugui acreditar el preu anterior, llegir atentament les condicions de venda i conservar tota la documentació relacionada amb la compra, incloent-hi justificants, captures de pantalla i confirmacions de comanda.També es demana prudència davant les ofertes localitzades mitjançant eines d'intel·ligència artificial, perquè poden prioritzar interessos comercials per davant de les necessitats reals o mostrar enllaços que són fraudulents.