El Govern fixa 1 docent cada 3 aules per a la vaga educativa del 26N
- USTEC considera "abusius" els serveis mínims establerts i assegura que els impugnarà
- El sindicats denuncien que estan davant d'"una emergència educativa" i reclamen desencallar el conflicte amb Educació
La Generalitat ha decretat els serveis mínims per a la vaga educativa convocada aquest dijous 26 de novembre pels sindicats USTEC·STEs, COS, La Intersindical i CGT. La resolució estableix la presència d'una persona de l'equip directiu per centre i d'un docent per cada tres aules en els centres d'educació infantil, primària i secundària.
La decisió ha generat el rebuig d'USTEC·STEs, que considera "abusius" els serveis mínims i ha anunciat que els impugnarà. El sindicat ha denunciat a través de les xarxes socials que els percentatges establerts superen els de la vaga general de l'11 de novembre, quan es va fixar un docent per cada sis aules i que els serveis mínims "penalitzen l'escola rural" i no diferencien l'ensenyament postobligatori.
Reclam per desencallar el conflicte educatiu
La convocatòria del 26N arriba després de gairebé un any de mobilitzacions del sector educatiu. Els docents mantenen les protestes perquè consideren que les millores acordades el març passat són insuficients i que encara queden moltes reivindicacions pendents.
Els sindicats reclamen al Departament d'Educació que reprengui les negociacions i concreti un acord amb pressupost i terminis d'aplicació. Entre les principals demandes hi ha incrementar la inversió en educació fins a un mínim del 6% del PIB, reduir les ràtios d'alumnes per aula, ampliar les plantilles, millorar les condicions salarials i garantir més recursos per a l'escola inclusiva.
També demanen menys burocràcia per al professorat i millores en les infraestructures dels centres educatius. Les organitzacions alerten que el sistema es troba en una situació d'"emergència educativa" i defensen que calen mesures estructurals per garantir una educació pública de qualitat.
📢 1 docent per cada 3 aules, els serveis mínims per a la següent vaga educativa el 26N. 🎙️@miriam_andgut | @radio4_rne https://t.co/8rNb24NeMB— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 24, 2026
Els serveis mínims decretats pel Govern
L'ordre de la Conselleria d'Empresa i Treball estableix que els centres d'educació especial hauran de mantenir el 50% de les seves plantilles, mentre que a les llars d'infants el percentatge serà del 33%.
Pel que fa als serveis complementaris, s'haurà de garantir el 50% del personal de menjador, cuina, acollida i activitats extraescolars. Aquest mateix percentatge s'aplicarà als serveis de les cases de colònies i a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
A més, es preveu una persona de manteniment per torn i el manteniment dels serveis habituals d'infermeria, vigilància i torn de nit al complex educatiu de Tarragona.
Les direccions dels centres hauran de determinar, després que es celebri el comitè de vaga, quins treballadors són estrictament necessaris per garantir aquests serveis. Preferentment, s'haurà de designar personal que no exerceixi el seu dret de vaga.
La convocatòria del 26 de novembre arriba només cinc dies després de l'última gran mobilització a Barcelona. El passat dissabte 21 de novembre, prop de 3.000 persones, segons les dades de la Guàrdia Urbana, van sortir al carrer per defensar l'educació pública, el dret a l'habitatge i uns serveis públics de qualitat.
La nova mobilització de dijous donarà el tret de sortida a les 12.30 hores des de la Plaça Tetuan i on s'iniciarà una marxa lenta fins al Parlament. Prèviament, es formaran dues columnes de manifestants que sortiran de forma simultània a les 10.30 hores des de Plaça Espanya i el Clot.