La defensa del dret a l'habitatge i l'educació pública conflueixen en una manifestació a Barcelona
- Al voltant d'unes 3.000 persones responen a la crida feta per entitats, sindicats i moviments socials
- La convocatòria s'emmarca en una campanya de protesta a escala europea i a 5 dies d'una nova vaga educativa
10 dies després de la vaga general i a les portes d'una nova vaga el dia 26 a les escoles de titularitat pública, la lluita educativa i el moviment per l'habitatge han coincidit aquest dissabte al migdia en una marxa a Barcelona. Han estat prop de 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat en el marc de la campanya europea 'People Over Profit' ('Les persones per sobre dels beneficis').
La marxa ha arrencat a un quart d'una a la plaça Urquinaona, amb una traca que ha suposat el tret de sortida per Via Laietana en direcció a la plaça Sant Jaume. Tota la mobilització ha transcorregut sense incidents, amb càntics que s'han intensificat contra la policia just quan ha passat per davant de la comissaria de la Policia Nacional, avui tapada amb lones i custodiada per furgonetes antiavalots dels Mossos.
Al llarg de la manifestació els participants han entonat lemes com 'Volem i reclamem més finançament', 'Així, ni un pas enrere, contra el Departament (d'Educació) acció directa', o 'De tantes reunions n'estem fins als collons'. Tot plegat liderat des d'un petit camió amb megafonia, i des d'on també s'ha animat els participants a fer crits com 'Si a l'escola falten mans, ho patim petits i grans' o 'Des de bressol fins a universitat, educació pública i de qualitat'.
El recorregut ha acabat a plaça Sant Jaume, on els participants s'han posat d'esquena al Palau de la Generalitat amb les pancartes que han dut tota l'estona ben visibles, mentre que des del camió els diferents portaveus sindicals han llegit un manifest.
La mobilització arriba a les portes d'una nova vaga educativa, prevista per al 26 de novembre. Els docents reclamen que es desencalli el conflicte amb Educació, més inversió, una reducció de les ràtios i més recursos per a la inclusiva.
🪧 En marxa la manifestació a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge i l'educació pública 🗣️ Els sindicats educatius reclamen més cintura al Govern per negociar millores | @USTECSTEs @CGTEnsenyament @InterEducacio ➕ Info: https://t.co/pEysJOYhs1 https://t.co/ul948MczSZ— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
La marxa de Barcelona s'inscriu en el context de mobilitzacions europees impulsades per sindicats i moviments socials de diversos països aquest cap de setmana, que posen el focus en el cost de la vida i reclamen garantir el dret a l'habitatge, millorar les condicions laborals, reforçar els serveis públics i combatre les desigualtats. La campanya 'People Over Profit' ha convocat accions a Espanya, França, Regne Unit, Bèlgica Grècia, Portugal i Itàlia.
En el cas de Barcelona, fonts de l'organització asseguren que també ha servit per reclamar l'alliberament dels 4 empresonats arran dels aldarulls del dia de la vaga general. Familiars seus i el Sindicat de Llogateres, COSHAC i Sindicat d’Habitatge Socialista en demanen la llibertat i els qualifiquen de "presos polítics".
Educació es defensa
El departament d'Educació recorda que durant aquest curs ha posat en marxa mesures de millora, com ara 1.103 dotacions docents més que al curs anterior, arribant a la xifra de 85.052 dotacions. També 1.830 dotacions professionals més que a l'inici del curs passat (94.422 en total) i 2.141 dotacions en total d'aules d'acollida (per les 1.640 del curs passat).
La Generalitat defensa que els professionals dedicats a la inclusió han augmentat un 36,2%, i que l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) ha crescut un 28,8%. Al mateix temps, s'ha aprovat l'increment del complement salarial específic en un 30%, els docents han percebut aquest 2026 uns 1.500 euros anuals més, i que, des d'ara fins al 2029, el seu salari mensual creixerà per sobre dels 600 euros mensuals.
Pel que fa a les condicions laborals dels docents, la conselleria afegeix que s'estan reduint de forma progressiva les ràtios, amb un nivell de 18,2 a Infantil (la ràtio per llei és 25), de 22,03 a Primària (25 per llei) i 28,9 a Secundària (30), de mitjana, així com l'"impuls" a les sortides i colònies escolars, amb els 50 euros per persona i nit de pernoctació fora del domicili habitual en activitats educatives, una mesura que s'ha aprovat recentment.
De la mateixa manera, recorda que s'han invertit 257 milions d'euros en centres educatius i 100 milions per a obres de reforma, ampliació i millora a través dels ajuntaments, a més de reivindicar el pla 'Actualitza clima' per climatitzar tots els centres educatius de cara al 2030.