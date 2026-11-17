Un sisme de magnitud 2,3 davant de Badalona i Montgat
- L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrat aquest dimarts un terratrèmol de magnitud 2,3 davant la costa del Barcelonès
- Aquest dilluns ja es va registrar un sisme d'una intensitat (2,2) semblant al Baix Empordà
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha confirmat un nou sisme de magnitud 2,3 davant la costa de Barcelona cap a les 15:29 de la tarda. El terratrèmol, de baixa intensitat, ha estat poc percebut a les zones més pròximes a l'epicentre, concretament entre Badalona i Montgat. Afortunadament, no s'han registrat afectacions ni danys materials.
És el segon d'aquestes característiques que es registra en només unes hores. Aquest dilluns l'ICGC va confirmar un sisme d'intensitat 2,2 amb epicentre al Baix Empordà. Les coordenades provisionals de localització situen aquesta vegada l'origen del sisme a una latitud de 41,46 graus nord i una longitud de 2,27 graus est.
Els anteriors de major magnitut dataven del 5 de juliol a la Costa de Tarragona (2,7) i del 23 de març del 2023 amb epicentre a Arenys de Mar (Maresme) de 2,7 i que tampoc van cuausar danys.
Catalunya, territori de sismicitat moderada
Catalunya registra anualment nombrosos microterratrèmols, la majoria imperceptibles per a la població. Els sismes d'aquesta magnitud poden ser percebuts puntualment per algunes persones, especialment en zones properes a l'epicentre o en edificis alts, però habitualment no comporten conseqüències destacables. Els experts consideren que Catalunya presenta una activitat sísmica moderada, concentrada principalment al Pirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, el Pallars, la Ribagorça i la Val d'Aran.
Tot i que Barcelona no forma part de les àrees amb més risc sísmic del país, alguns moviments han estat percebuts a l'àrea metropolitana en les darreres dècades. Entre els més destacats hi ha el terratrèmol de magnitud 4,2 registrat prop de Roses l'any 2004, que es va notar en diferents punts de les comarques gironines i també en sectors de l'entorn metropolità barceloní.
En el darrer segle, els més destacats daten de 1927 a Sant Celoni amb una intensitat superior a 5 i a la Val d'Aran, el 19 de novembre de 1923, d'entre 5,2 i 5,6, pecebut a una àmplia zona del Pirineu català i francès, però sense provocar una destrucció comparable al de 1428.
El terratrèmol de la Candelera
El terratrèmol més destructiu documentat a Catalunya continua sent el de la Candelera, ocorregut el 2 de febrer de 1428 amb epicentre prop de Camprodon. Amb una magnitud estimada de 6,5, va provocar més d'un miler de morts i greus danys arreu del país.
A Barcelona, una de les conseqüències més conegudes va ser l'esfondrament de la rosassa de l'església de Santa Maria del Mar, que va causar diverses víctimes mortals.