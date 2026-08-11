Preocupació en la comunitat colombiana a Catalunya pel terratrèmol al país sud-americà
- El sisme ha causat més de 160 morts i se superen els 600 ferits
- El Govern ha expressat la seva solidaritat i no consta que hi hagi cap català entre les víctimes
A Catalunya hi viuen més de 107.000 colombians, és la segona nacionalitat estrangera més nombrosa. Molts d'ells segueixen amb preocupació el terratrèmol de magnitud 7,4 graus que ha patit el país sud-americà i intenten contactar amb els seus éssers estimats.
L'últim recompte és que hi ha més de 160 morts i se superen els 600 ferits. L'epicentre del terratrèmol s'ha localitzat a San José del Palmar, al departament de Chocó, una regió que dona al Pacífic i limita amb el Panamà. Els tremolors s'han registrat a les 07:34 hora local (les 14:34 hores a Espanya) i ha deixat desenes d'edificis ensorrats.
El govern colombià ha decretat l'emergència nacional i s'ha mobilitzat a l'exèrcit per ajudar en les tasques de rescat de les persones que han quedat sota les runes. També s'ha establert el toc de queda nocturn per evitar saquejos en comerços.
"Hi ha moltíssima gent que no troba a les seves famílies", ha assegurat Carmen Rosa Bermúdez, presidenta de la Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya, en declaracions a RTVE. Bermúdez ha afirmat que ja s'estan posant en marxa per donar suport a les víctimes del terratrèmol.
Sense catalans entre les víctimes
A l'altra cara de la moneda, a Colòmbia hi resideixen prop de 7.800 catalans. Segons el Ministeri d'Afers Exteriors i la Generalitat, no consta que hi hagi cap víctima espanyola, tot i que no hi ha una xifra concreta de quants estaven de viatge per turisme. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha indicat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola que es troben en “parador desconegut” perquè l'ambaixada no ha aconseguit contactar amb ells.
En l'Associació de Catalans a Colòmbia no els consta que hi hagi danys personals, però sí materials. "Hi ha alguns que s'han quedat sense casa i els estem intentant reubicar a altres llocs", ha explicat Francesc Minguell, president de l'entitat. L'Associació també ha apuntat que tenen problemes per contactar amb els residents de la regió del Chocó, la més afectada pel sisme. "S'ensorraven les parets, el terra tremolava i no podíem estar drets", ha relatat Dylan Gutiérrez, català resident al país sud-americà.
Suport del govern català
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu "suport i solidaritat amb el poble colombià" davant el sisme en un missatge a les xarxes socials. Tant ell com el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, s'han posat en contacte amb la Delegació de Catalunya a Colòmbia i amb el Ministeri per atendre a la comunitat catalana al país sud-americà.
“Molt pendent del fort sisme que ha afectat diverses regions de Colòmbia. Estic en contacte amb la Delegació @Catalunya_CO i amb el @MAECgob per seguir de prop la situació dels catalans i catalanes residents al país i de qualsevol afectació.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) August 10, 2026
Tot el suport i solidaritat de…“
Duch també té previst reunir-se aquesta tarda amb els casals catalans a Colòmbia per videoconferència per conèixer de primera mà la seva situació.
El Ministeri d'Afers Exteriors ha habilitat un telèfon d'emergències i assegura que l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia i el consolat general d'Espanya a Bogotà estan "plenament activats" i seguint la situació.
Mateixa intensitat, però diferent profunditat
El terratrèmol de Colòmbia ha registrat una intensitat similar als sismes que van sacsejar Veneçuela fa un mes i mig. El més fort va ser de 7,5 graus. La principal diferència és que la profunditat dels terratrèmols a Veneçuela va ser prop dels deu quilòmetres de la superfície, mentre que el de Colòmbia les tremolors han estat a més de 100 quilòmetres. Aquest element ha provocat que el sisme en territori colombià hagi estat menys devastador. Els terratrèmols a Veneçuela van causar més de 6.000 morts i 29.000 persones desaparegudes.
“🇨🇴 El terratrèmol de Colòmbia ha tingut una intensitat similar al de Veneçuela de fa un mes i mig.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 11, 2026
La seva profunditat a més de 100 quilòmetres sota terra l'ha fet menys devastador.
➕ Info: https://t.co/YGKhBG7ktm pic.twitter.com/nBQPFQdUv3“
Una altra diferència ha estat la durada, mentre que els sismes de Veneçuela van ser breus de 40 segons, en el cas de Colòmbia ha durat fins a dos minuts.