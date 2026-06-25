La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela
- Activats els telèfons d’emergència per als espanyols a Veneçuela mentre la Generalitat mobilitza suport
- El Govern assegura que, de moment, no figures víctimes espanyoles arran del terratrèmol
Prop de 150.000 espanyols resideixen a Veneçuela, dels quals uns 8.100 són catalans. Arran dels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus que han afectat el pais caribeny aquesta matinada, les institucions espanyoles i catalanes han activat mecanismes de suport i assistència per a la comunitat resident.
La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha fet un primer balanç provisional assegurant que tenien comptabilitzades 32 víctimes mortals i més de 700 ferits, però a l'espera de conèixer les dades d'algunes de les zones afectades.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat a través de X (abans Twitter) un missatge de solidaritat amb Veneçuela. El Govern català ha confirmat l’activació de dispositius de cooperació per aportar l’ajuda necessària si la situació ho requereix.
Primers testimonis
L'Ana López, veneçolana que viu i treballa a Catalunya, ha explicat al Ràdio 4 que ha pogut parlar un parell de vegades amb el seu pare, que es troba a uns 12 km de l'epicente del terratrèmol. Els seus nebots estan al carrer perquè l'edifici on vivien ha quedat greument afectat.
També el testimoni de la Catalina, des del consolat a Veneçuela a Barcelona, ha estat de molta preocupació: "Tinc coneguts que han perdut casa seva. M'acabo d'assabentar que els meus pares estan bé, ho estic digerint".
“☕ Doble terratrèmol a Veneçuela: coneixem el testimoni de la Catalina des del consolat a Veneçuela a Barcelona | @bernatherrandiz— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 25, 2026
🗣️ "Tinc coneguts que han perdut casa seva. M'acabo d'assabentar que els meus pares estan bé, ho estic digerint"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/jQKHWtkFkM“
El periodista Luis Olavarrieta ens parla de l'impacte del doble terratrèmol especialment a l'estat de La Guaira "Veneçuela està molt afectada, des de tots els punts de vista. Hi ha un tema molt complex amb les infraestructures".
“☕ El periodista Luis Olavarrieta ens parla de l'impacte del doble terratrèmol a Veneçuela i especialment a l'estat de La Guaira— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 25, 2026
🗣️ "Veneçuela està molt afectada, des de tots els punts de vista. Hi ha un tema molt complex amb les infraestructures"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/eTSPIYfRA0“
Eulàlia Masana, catedràtica de geodinàmica interna de la UB, destaca la magnitud del terratrèmol doble de 7,5 i 7, 2 graus que ha sacsejat Veneçuela: "És un terratrèmol molt gran. Comparat amb els que estem acostumats a mirar, és un terratrèmol molt important".
En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que les construccions veneçolanes "no eren prou sismoresistents sabent el lloc tectònic on es troben": "Al Japó, quan hi ha un terratrèmol gran, els edificis aguanten". I sosté que "no sabem dir exactament quan hi haurà un terratrèmol, però sí que era una mica previsible".
Telèfons d’emergència consular
El govern espanyol ha posat a disposició dels afectats i dels seus familiars dos telèfons d’emergència consular:
- 91 000 1249 (des d’Espanya)
- +58 424 209 0264 (des de Veneçuela)
Aquest servei pretén garantir informació i assistència directa als ciutadans espanyols al país.
Resposta del Govern
El Ministeri d’Afers Exteriors ha ofert suport a través de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Unitat Militar d’Emergències (UME). Segons ha explicat el ministre a “Las Mañanas de RNE”, de moment no consta cap espanyol mort, tot i que encara no es descarten possibles ferits.
La Generalitat recomana als prop de 8.000 catalans residents a Veneçuela que es mantinguin informats a través dels canals oficials. També recorda que els telèfons consulars es poden consultar a les xarxes institucionals per garantir l’accés immediat a ajuda.