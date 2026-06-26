Catalunya envia 15 bombers a Veneçuela pels terratrèmols
- La Generalitat també enviarà un equip de 10 forenses especialitzats en identificació de cadàvers
- El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha elevat a tres el nombre d'espanyols
La Generalitat de Catalunya enviarà 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela per participar en les tasques de rescat després dels dos terratrèmols de fins a 7,5 graus registrats aquesta setmana. El president Salvador Illa ha expressat la solidaritat del Govern i de la societat catalana amb el poble veneçolà.
A més del desplegament de bombers, l’Executiu ha ofert un equip addicional de 10 forenses especialitzats en identificació de cadàvers, amb l’objectiu de contribuir a les feines d’urgència entre les runes i facilitar la identificació de les víctimes
“Catalunya enviarà 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela pels terratrèmols— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 26, 2026
L’Executiu ofereix al país andí altres 10 forenses dedicats a identificar cadàvers | @RTVECatalunya pic.twitter.com/kR1dHgviL7“
Expedició especialitzada en rescats
L’equip, liderat per l’inspector Oriol Corbella, inclou especialistes del GREC, Protecció Civil i el SEM, centrats en l’anàlisi d’estructures col·lapsades i el rescat de possibles supervivents.
Abans de sortir, els efectius han passat pel Servei d’Atenció al Viatger Internacional de l’Hospital Clínic per vacunar-se i preparar-se davant possibles riscos sanitaris. La seva missió serà identificar espais vitals entre les runes, prioritzar actuacions i col·laborar amb equips internacionals.
Autonomia i incertesa sobre el terreny
Els bombers viatgen amb subministraments per a 10 dies per ser totalment autònoms i no generar càrrega logística: “Anem a ajudar”, ha subratllat Corbella. A diferència d’altres desplegaments, no porten unitats canines, ja que s’ha prioritzat l’expertesa en avaluació estructural, una de les principals necessitats detectades.
Tot i això, reconeixen la incertesa sobre la situació real que es trobaran, així com el possible risc d’epidèmies o malalties derivades de la catàstrofe. Durant la missió, disposaran de suport mèdic remot mitjançant eines de telemedicina per garantir la seva seguretat.
Coordinació i trobades institucionals
Illa ha fet l’anunci en unes jornades a Barcelona sobre els fons Next Generation i ha avançat que es reunirà amb entitats veneçolanes per coordinar l’ajuda. A Catalunya viuen uns 50.000 veneçolans, molts dels quals ja s’han mobilitzat per donar suport als afectats.
“🌍 Solidaritat global amb Veneçuela: equips internacionals es despleguen i Barcelona també s’organitza per enviar ajuda | @bernatherrandiz @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 26, 2026
➕ Info: https://t.co/vDMrKGE3Xs pic.twitter.com/NPs9L3iqtd“
La comunitat internacional també ha reaccionat a la crisi. Els Estats Units han ampliat els equips de resposta sobre el terreny i des d’Espanya ja viatja cap a Caracas un avió amb efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per reforçar les tasques de rescat.
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat tres espanyols morts i 99 desapareguts a causa dels terratrèmols. També ha indicat que hi ha quatre ciutadans espanyols localitzats sota la runa i que el govern treballa per repatriar turistes bloquejats al país.