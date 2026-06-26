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Les notícies de RTVE Catalunya

Catalunya envia 15 bombers a Veneçuela pels terratrèmols

  • La Generalitat també enviarà un equip de 10 forenses especialitzats en identificació de cadàvers
  • El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha elevat a tres el nombre d'espanyols
Primer plano de Salvador Illa en una reunión, con traje oscuro y corbata azul, junto a una mujer con pendientes largos y blancos. Botellas de agua y arte abstracto al fondo.
Salvador Illa, durant la reunió del darrer Consell Executiu de la Generalitat ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

La Generalitat de Catalunya enviarà 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela per participar en les tasques de rescat després dels dos terratrèmols de fins a 7,5 graus registrats aquesta setmana. El president Salvador Illa ha expressat la solidaritat del Govern i de la societat catalana amb el poble veneçolà.

A més del desplegament de bombers, l’Executiu ha ofert un equip addicional de 10 forenses especialitzats en identificació de cadàvers, amb l’objectiu de contribuir a les feines d’urgència entre les runes i facilitar la identificació de les víctimes

Expedició especialitzada en rescats

L’equip, liderat per l’inspector Oriol Corbella, inclou especialistes del GREC, Protecció Civil i el SEM, centrats en l’anàlisi d’estructures col·lapsades i el rescat de possibles supervivents.

Abans de sortir, els efectius han passat pel Servei d’Atenció al Viatger Internacional de l’Hospital Clínic per vacunar-se i preparar-se davant possibles riscos sanitaris. La seva missió serà identificar espais vitals entre les runes, prioritzar actuacions i col·laborar amb equips internacionals.

Autonomia i incertesa sobre el terreny

Els bombers viatgen amb subministraments per a 10 dies per ser totalment autònoms i no generar càrrega logística: “Anem a ajudar”, ha subratllat Corbella. A diferència d’altres desplegaments, no porten unitats canines, ja que s’ha prioritzat l’expertesa en avaluació estructural, una de les principals necessitats detectades.

Tot i això, reconeixen la incertesa sobre la situació real que es trobaran, així com el possible risc d’epidèmies o malalties derivades de la catàstrofe. Durant la missió, disposaran de suport mèdic remot mitjançant eines de telemedicina per garantir la seva seguretat.

Coordinació i trobades institucionals

Illa ha fet l’anunci en unes jornades a Barcelona sobre els fons Next Generation i ha avançat que es reunirà amb entitats veneçolanes per coordinar l’ajuda. A Catalunya viuen uns 50.000 veneçolans, molts dels quals ja s’han mobilitzat per donar suport als afectats.

La comunitat internacional també ha reaccionat a la crisi. Els Estats Units han ampliat els equips de resposta sobre el terreny i des d’Espanya ja viatja cap a Caracas un avió amb efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per reforçar les tasques de rescat.

No recomendado para menores de 12 años Com ha de respondre Veneçuela al terratrèmol?
Cafè d'idees - Com ha de respondre Veneçuela al terratrèmol?

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat tres espanyols morts i 99 desapareguts a causa dels terratrèmols. També ha indicat que hi ha quatre ciutadans espanyols localitzats sota la runa i que el govern treballa per repatriar turistes bloquejats al país.

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