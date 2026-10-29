Detingut un menor com a creador de canals de comunicació de Blocus a Lleida
- Els Mossos l'acusen d'incitar i dirigir actes vandàlics pel pròxim dissabte a la capital del Segrià
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un menor d'edat com a creador i administrador dels canals de comunicació de Blocus a la demarcació de Lleida. La policia acusa el menor de 16 anys d'incitar i dirigir actes vandàlics, saquejos a comerços i atacs a les forces d'ordre públic pel pròxim dissabte 31 d'octubre a la capital del Segrià.
Detenim un menor d'edat, a Bellmunt d'Urgell, com a creador i administrador dels canals de BLOCUS de la demarcació de Lleida. Incitava i dirigia els integrants del grup per realitzar actes vandàlics, saquejos i atacs a la policia, el pròxim dissabte 31 d'octubre a Lleida. https://t.co/cDnxHj36Zu— Mossos (@mossos) October 29, 2026
La detenció s'ha fet a la tarda a Bellmunt d'Urgell, el noi estaria acusat com a presumpte autor dels delictes de conspiració per la comissió de desordres públics i la incitació a cometre danys. La seva localització s'ha fet a partir de les gestions practicades pels investigadors de la CGINF sobre els canals de comunicació en aplicacions de missatgeria instantània, creats a principi de setmana, sota el nom de “Blocus Lleida”, que han permès identificar i detenir el creador i administrador dels mateixos.
El detingut havia creat grups a diferents xarxes socials i missatgeria, pels quals difonia contingut idoni per incitar a cometre actes vandàlics. En aquests grups es planejava com haurien de fer-se els saquejos i a quin tipus de comerç, com anar vestit per evitar ser identificats i, inclús, es parlava d’utilitzar la violència i artefactes lesius contra la policia.
La investigació policial continua oberta i no es descarten més detencions.
Illa avisa als incitadors que "assumiran" les conseqüències
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquesta detenció demostra que "no hi haurà impunitat davant la violència". En una publicació a X, el cap de l'executiu ha avisat que "qui promogui actes vandàlics i atacs a la policia n'haurà d'assumir les conseqüències".
La detenció del presumpte responsable dels canals de BLOCUS a Lleida demostra que no hi haurà impunitat davant la violència. Actuarem sempre amb serenitat, aplicant la llei i garantint la seguretat de tothom. Qui promogui actes vandàlics i atacs a la policia n’haurà d’assumir les conseqüències. Moltes gràcies al cos de @mossos d’Esquadra per la seva important tasca per fer possible aquesta detenció.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 29, 2026
Un altre detingut a València
És el segon detingut per administrar grups de Blocus. A València, la Policia Nacional ha detingut un noi de 17 anys per incitar al saqueig de comerços d'aquesta ciutat el proper dissabte. Havia creat canals per difondre convocatòries i un dels grups ja superava els 400 usuaris. El jove ha ingressat cautelarment a un centre de menors. Se l’investiga per desordres públics, conspiració, delictes contra el patrimoni i pertinença a grup criminal organitzat.
🚨 Detinguts dos menors per incitar a saquejos i actes vandàlics a Lleida i València | #ElVespre #La2Cat ➕ Info: https://t.co/nKOboNWR60 📲 https://t.co/ZXaiRoTUjE https://t.co/yO5WVForFc— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 29, 2026