Els Mossos es preparen per nous aldarulls la nit de la Castanyada
- Parlon avisa de l'"anomalia" que suposa un "fenomen nou i violent" però afirma que la policia "està preparada"
- La consellera d'Interior assegura que tenen el compromís de tancar els canals on s'instiga els joves al pillatge
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha admès la preocupació del Govern davant la possibilitat que la nit del 31 d'Octubre es repeteixin els aldarulls viscuts dissabte passat al centre de Barcelona. Durant la seva compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament, ha defensat que el dispositiu policial està preparat per afrontar qualsevol incident i garantir la seguretat ciutadana.
La comissària en cap dels Mossos d’Esquadra, Sílvia Catà, ha detallat que “l’única” convocatòria que actualment “preocupa” al cos és la prevista per aquest dissabte. Segons ha detallat, l’organització s’articulava a través de dos grups de Telegram, ja clausurats, amb més de 2.000 membres cadascun. En aquests espais s’hi feien crides per entrar a robar a joieries i botigues de tecnologia, “fer barricades” i agredir agents policials.
🏛️🚨 Núria Parlon adverteix que "probablement ens haurem d'enfrontar a un nou episodi de violència" la nit del 31 d'octubre | @RTVECatalunya https://t.co/inC1qUhuaD— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 28, 2026
Telegram i la responsabilitat de les famílies
La consellera ha posat el focus en el paper de les plataformes de missatgeria instantània i ha assegurat que existeix el compromís de tancar els grups que “inciten” els joves a delinquir o a actuar amb violència. En aquest sentit, ha advertit que “no pararem de desmuntar els grups de Telegram creats per captar joves”.
També ha apel·lat a la implicació de les famílies i ha demanat als pares que coneguin “què estan fent els seus fills a les seves habitacions i quins continguts estan consumint” quan aquests missatges poden acabar “incitant-los a cometre violència per violència”.
🏛️🚨 Núria Parlon apel·la a la responsabilitat dels pares sobre "els continguts incitant la violència" que consumeixen els seus fills. 🗣️ "No pararem de desmuntar els grups de Telegram creats per captar joves" | @RTVECatalunya https://t.co/Zzq1vohxeP— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 28, 2026
Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha defensat que les identificacions efectuades abans dels disturbis registrats el cap de setmana passat poden ser una eina útil per prevenir nous episodis de violència urbana.
La consellera ha insistit que els Mossos estan “preparats” per donar “la millor resposta” davant qualsevol intent de reproduir els incidents que van afectar diversos punts del centre de Barcelona.
Prohibició d'acudir a manifestacions
La Fiscalia de Menors de Barcelona ha demanat, de moment, la llibertat vigilada i prohibició d'assistir a manifestacions per a un total de 46 menors d'edat que van ser detinguts dissabte passat durant els saquejos a comerços al centre de la capital catalana.
Diumenge va demanar la mesura per a 29, dilluns per a vuit més i aquest dimarts per a nou més. Està previst que durant la resta de la setmana passin a disposició del ministeri públic una desena de menors cada dia. A més, ha demanat l'internament en un centre de justícia juvenil per a sis menors, dels quals almenys tres ja han ingressat.