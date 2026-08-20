El tram de l'L1 del metro tancat entre Florida i plaça de Sants reobrirà el 29 d'agost
- Les obres, amb una inversió d'11,5 milions d'euros, han obligat a tallar el servei durant gairebé un mes i mig
- Els treballs s'han centrat en la renovació de la via entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, al llarg de 2,1 quilòmetres.
El tram de la L1 que porta tancat des del passat 17 de juliol entre les estacions de Florida i plaça de Sants reprendrà el servei el 29 d'agost, un cop acabin les obres. Les millores han suposat una inversió d'11,5 milions d'euros.
La visita de les obres ha comptat amb la presència de la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet; l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Husillos; el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, i el director del Metro, David Prat. Aquest últim ha destacat la importància dels treballs per "garantir l'estabilitat de la via, la qual cosa dona més confort als usuaris", agilitzar el seu manteniment i augmentar la fiabilitat.
Millores
Les obres s'han centrat, sobretot, en la via que connecta les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, on s'han renovat diversos trams del carril, els sistemes de drenatge, la senyalització i altres elements de la infraestructura. En total, els treballs s'han fet al llarg de 2,1 quilòmetres de via, 510 d'ells a la zona dels tallers i 1.580 a la via ordinària, una feina que ha comptat amb 170 persones cada dia durant les 24 hores.
Afectacions
Bonet ha agraït als veïns i veïnes la paciència per les afectacions derivades de les obres, que han obligat a tallar l'L1 durant gairebé un mes i mig. "Aquesta és la tasca que fem estiu rere estiu, aprofitant que baixa una mica la demanda i que és un moment en què podem afectar menys el dia a dia dels prop de 2 milions d'usuaris del Metro", ha assenyalat.