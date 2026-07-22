Un esfondrament sense ferits a les obres de soterrament de Montcada i obliga a tallar l'R2
- Adif manté interrompuda la circulació de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11
- La gestora ferroviària assegura que no s’han detectat danys en habitatges, però no saben quan es restablirà
Nou ensurt en unes obres de soterrament a Barcelona. En aquest cas, sobre les obres de Rodalies per soterrar les vies del tren entre Nou Barris i Montcada i Reixac. A les 13.30 hores de la tarda s'ha produït un l’esfondrament parcial d’una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona.
Segons ha informat Adif, el succés no ha provocat ferits. Tot i això, l’ensorrament ha tingut afectacions importants a la zona de les obres i ha arrossegat una grua de grans dimensions, que ha quedat engolida dins del forat. Segons els tècnics no serà retirada de manera immediata.
Tècnics de l’administrador ferroviari s’han desplaçat fins al punt de la incidència per determinar les causes de l’esfondrament, avaluar l’estabilitat del terreny i estudiar l’abast dels danys abans de restablir la circulació.
En un primer moment, Renfe ha establert itineraris alternatius per facilitar la mobilitat dels passatgers afectats. Els usuaris de l’R2 han d’utilitzar els trens de l’R4 fins a l’estació de Montcada i Reixac-Manresa i continuar a peu fins a l’estació de Montcada i Reixac per enllaçar amb els serveis ferroviaris disponibles. En el cas dels viatgers de l’R11, el procediment és similar, amb connexió posterior cap a Granollers mitjançant els serveis de l’R2.
“🚆 Esfondrament d’un pou a les obres del soterrament de les vies a Montcada.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
❌ No hi ha ferits, però s'ha tallat la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11
🏗️ El forat engoleix una grua de grans dimensions.
➕ Info: https://t.co/1w4F9MoXdy pic.twitter.com/AK8qg5djSE“
Adif monitorarà cada 24 hores
Adif mantindrà una vigilància constant sobre la zona afectada per l’esfondrament que aquest dimecres ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. La companyia ha anunciat que farà controls cada 24 hores per detectar possibles moviments del terreny a l’entorn del pou de les obres del soterrament de les vies on s’ha produït l’incident.
L’ensorrament, que no ha provocat ferits, ha engolit una grua de grans dimensions situada sobre la zona afectada. Tot i la magnitud del succés, els primers controls efectuats no han detectat alteracions als edificis pròxims ni moviments significatius del terreny.
La companyia ferroviària ha insistit que l’incident s’ha produït dins l’àmbit de les obres del soterrament i no directament a la plataforma ferroviària. Amb tot, les conseqüències sobre la circulació han obligat a reorganitzar els serveis de Rodalies.
Monitoratge diari per garantir l’estabilitat
El subdirector de Construcció d’Adif, Arturo Pastor, ha explicat que els treballs se centren ara a assegurar l’àrea afectada i determinar les causes de l’esfondrament. Segons ha detallat, l’auscultació periòdica permetrà comprovar si es produeix algun desplaçament del terreny en els dies vinents.
La cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Clara Latorre, ha confirmat que les primeres dades de monitoratge obtingudes després de l’incident no mostren moviments respecte de les últimes mesures realitzades abans de l’ensorrament.
Pastor ha remarcat que la situació als habitatges propers és de “normalitat dins les circumstàncies” i que, ara com ara, no s’han registrat afectacions estructurals a l’entorn residencial.
Sense terminis per recuperar el servei ferroviari
Adif evita posar una data al restabliment de la circulació ferroviària. El responsable de l’obra ha considerat que seria una “temeritat” aventurar qualsevol previsió mentre no es conegui l’abast real de l’incident i l’estabilitat de la zona.
De moment, els equips tècnics treballen per controlar l’esfondrament mitjançant injeccions de formigó al forat. La dimensió exacta de la cavitat encara no s’ha pogut determinar.
La prioritat, segons Adif, és consolidar el terreny i garantir la seguretat abans d’iniciar qualsevol altra actuació.
Un projecte sota vigilància després d’incidències anteriors
L’esfondrament s’ha produït en una obra que ja havia registrat incidències durant els darrers mesos. El febrer del 2025, diversos habitatges del barri de Can Sant Joan van presentar esquerdes atribuïdes als treballs de soterrament. L’afectació va obligar a aturar temporalment les obres i a reforçar el seguiment tècnic de la zona.
Posteriorment, el desembre del mateix any, Adif va anunciar un canvi en els sistemes de perforació i noves mesures de consolidació del terreny en un tram especialment sensible de 80 metres, després dels estudis encarregats sobre les patologies detectades als edificis.
Ara, després del nou incident, la companyia assegura que continuarà informant els veïns sobre l’evolució dels treballs i els resultats de les inspeccions que es vagin realitzant.