Desallotgen quatre finques del Putxet per un esvoranc de 8 metres
- L'enfonsament s'ha produït a un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein
- No hi ha ferits i els Bombers treballen per estabilitzar la zona propera a les obres de l'L9
Quatre finques del barri del Putxet, a Barcelona, han estat desallotjades preventivament aquest dimarts al matí arran de l’aparició d’un gran esvoranc en un pati interior d’illa. Segons fonts municipals, no s’han registrat persones ferides.
Els Bombers de Barcelona han rebut l’avís poc abans de les onze del matí i, en arribar al lloc dels fets, han detectat un forat d’uns vuit metres de diàmetre, que afecta un pati interior i un petit magatzem.
Fins a sis dotacions treballen per estabilitzar el terreny i evitar nous despreniments.
Edificis afectats
Els immobles evacuats corresponen als números 2 i 4 del carrer Rubinstein i 3 i 5 del carrer Teodora Lamadrid. Paral·lelament, s’han activat els equips del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre els veïns afectats.
Davant la situació, l’alcalde Jaume Collboni i la primera tinenta d’alcaldia Laia Bonet s’han reunit d’urgència amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per fer seguiment de l’incident.
Preocupació veïnal pel subsòl
L’esvoranc s’ha produït en una zona amb un subsòl complex, propera al traçat de la línia L9 del metro en construcció, fet que ha generat inquietud entre els veïns.
Alguns residents recorden el precedent del barri del Carmel i apunten a incidències prèvies en la zona, mentre les autoritats investiguen les causes exactes de l’enfonsament.