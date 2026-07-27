La Pegatina, Svetlana o Sabor de Gràcia posen banda sonora a una Mercè que farà vibrar Barcelona
- La Mercè omplirà Barcelona de música amb 109 concerts repartits en 16 escenaris
- La diversitat, la igualtat de gènere i l'aposta pel talent emergent marcaran una edició que combinarà grans noms amb noves veus de l'escena musical
Barcelona tornarà a convertir-se en un gran escenari musical durant la Mercè amb una edició que reunirà 109 concerts al llarg de cinc dies i en 16 escenaris distribuïts per 14 espais de la ciutat. La programació consolida la festa major com una de les grans cites musicals del país, amb artistes tan populars com La Pegatina, Maria Jaume, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Miki Núñez, Leire Martínez o Svetlana, però també amb una marcada aposta per la creació contemporània, les noves escenes i la projecció internacional.
La proposta reunirà músics procedents d'una trentena de països i combinarà concerts multitudinaris amb espectacles de petit format, estrenes absolutes i produccions creades específicament per a aquesta edició.
Música Mercè s'acomiada de Gisela Sais
L'edició d'enguany serà l'última dirigida per Gisela Sais al capdavant de 'Música Mercè', una programació que inclou 34 concerts i que manté el diàleg entre patrimoni musical i experimentació contemporània.
El cartell combina artistes consolidats com La Pegatina, Nacho Vegas, Luísa Sobral, María Terremoto, Maika Makovski, Aterciopelados o Def Mama Def amb noves propostes com La Paloma, Pol Batlle, Marc Vilajuana i Sorvina.
La Mercè també es convertirà en un aparador de novetats discogràfiques amb onze presentacions de nous treballs i impulsarà cinc produccions pròpies, creades expressament per a la festa: La Barcelona Flamenca, el diàleg musical entre Ana Rossi i Joana Queiroz, el concert de Vozes amb Marco Mezquida, la proposta de Carola Ortiz i l'estrena de Poder de protesta, de Marco de Ana.
Shanghai, ciutat convidada
La dimensió internacional tindrà enguany un protagonisme especial amb Shanghai com a ciutat convidada, la primera asiàtica que participa en la Mercè.
La capital xinesa presentarà tres propostes que mostren la vitalitat i la diversitat de la seva escena musical: el Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, que reinterpreta el llenguatge del jazz des d’una de les institucions musicals més prestigioses del país; el Shanghai Restoration Project, que combina electrònica, hip-hop, dansa i músiques tradicionals xineses; i la Shanghai Chinese Orchestra, una de les grans formacions dedicades al patrimoni musical xinès.
Les tres propostes estableixen un diàleg entre els instruments tradicionals, el jazz, l’electrònica i les sonoritats contemporànies, fet que reforça els vincles culturals entre Barcelona i Shanghai.
El 'BAM' estrena direcció i reforça la seva aposta pels nous talents
El 'BAM' (Barcelona Acció Musical) inicia una nova etapa sota la direcció artística de Marta Mei i Aina Pociello, que han configurat una programació de 39 concerts orientada a descobrir les noves escenes locals i internacionals.
El festival reunirà artistes com Sandra Monfort, Uzi Freyja, The Slates, Brama, Daoud, Imarhan, I AM ROZE, Islandman, La Valentina, La 126 o KIW & Mourad Belouadi, molts dels quals debutaran a Barcelona.
Les noves responsables han explicat que el projecte s'ha construït en poc més d'un mes i mig amb l'objectiu de reflectir la diversitat cultural de Barcelona i donar espai als projectes més emergents, allunyats dels circuits comercials.
'BAM Acció Cultura Viva' celebra deu anys
El 'BAM – Acció Cultura Viva' commemorarà el seu desè aniversari mantenint el seu model de governança comunitària i participativa des de Fabra i Coats.
La programació reunirà una desena de projectes vinculats a la cultura de proximitat i la creació cooperativa, amb actuacions de Peperina, LECOCQ, Grup de Ties, María Cielos, Agost, Jester, Revolución Guapachosa, Brisa Nunjo, Quintal Delas i La Llorería, entre d'altres.
Una Mercè amb accent en la igualtat
La programació conjunta de 'Música Mercè', 'BAM' i 'BAM Acció Cultura Viva' manté el compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat artística. En el cas del BAM, el 46% dels projectes estan liderats per dones, mentre que, en la programació de «Música Mercè» —sense comptar els escenaris de ràdios ni les orquestres de Nou Barris—, el 35,3% dels concerts estan encapçalats per dones, el 38,2% per homes i el 26,5% corresponen a formacions mixtes.
Amb una oferta que combina grans reclams populars, creació contemporània, talent emergent i propostes internacionals, la Mercè tornarà a convertir Barcelona en un gran mapa musical capaç d'arribar tant al públic majoritari com als amants de les noves tendències.
Els grans escenaris de la Mercè
La programació es repartirà entre espais amb identitat pròpia. El Teatre Grec acollirà els grans concerts d'autor i les produccions especials; l'avinguda de la Catedral serà l'epicentre de la rumba, el flamenc i les músiques d'arrel; els Jardins del Doctor Pla i Armengol oferiran concerts de format més íntim; mentre que la plaça Major de Nou Barris tornarà a convertir-se en el gran escenari simfònic.
Pel que fa al BAM, els concerts es distribuiran entre la plaça de Catalunya, el Moll de la Fusta, la Rambla del Raval i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, mentre que Fabra i Coats continuarà sent la seu del 'BAM Acció Cultura Viva'.
Bogatell i Maria Cristina
L’avinguda de Maria Cristina es consolida, un any més, com un dels grans escenaris de referència de les festes de la Mercè, apostant per dues nits d’alt voltatge amb pop i rock de gran format. Durant la jornada de divendres hi haurà artistes com Els Amics de les Arts, Els Catarres i Teràpia de Shock. De cara a dissabte, s’ofereix una panoràmica transversal del pop estatal que combina artistes consolidats amb algunes de les veus emergents més destacadas del moment, com ara Ivan Herzog o Banda Neón.
En la mateixa línia, la platja del Bogatell es referma com a espai de màxima confluència de la ciutat. El 25 de setembre, es podria gaudir d'una variada oferta d'artistes com Aina Machuca, Sexenni, Miki Núñez i Buhos. Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Svetlana seran els grups que actuaran dissabte en el marc de la nit Mediterràniament d’Estrella Damm.