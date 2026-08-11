Barcelona instal·larà 100 càmeres de videovigilància noves abans que acabi l'any
- L'Ajuntament preveu arribar a 500 dispositius de videovigilància el 2027
- El tinent d'alcalde de Seguretat Albert Batlle considera que la ciutat està "molt poc vigilada"
L'Ajuntament de Barcelona posarà més de 100 càmeres de videovigilància noves abans que acabi l'any. Aquesta mesura s'emmarca en l'objectiu de col·locar-ne 500 el 2027. Actualment, la ciutat disposa de 186 càmeres, comptant-hi les 14 de la plaça de Catalunya i les 12 del front marítim. Segons el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, tot i que la instal·lació va pel "bon camí", troba que la ciutat està "molt poc vigilada".
On s'instal·laran?
El consistori ja ha rebut l'autorització per part del Departament d'Interior per sumar 9 càmeres al Passeig del Born, 11 als búnquers del Carmel, 30 a l'Anella Olímpica, 19 al parc de la Pegaso i 30 a la Fira de Bellcaire i Fort Pienc.
Les zones per a les noves càmeres s'han escollit, segons Batlle, allà on es concentren més persones i on hi ha més activitat delictiva, així com l'amenaça terrorista: "Són els tres elements: el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva".
Dues ubicacions més que ja s'han confirmat per part del consistori són la rambla del Raval —on n'hi haurà 21— i la plaça Reial —amb 20 de noves. S'ha començat amb algunes tasques d'instal·lació, però sense data concreta de quan es posarà en marxa. L'Ajuntament també ha afirmat que es duplicarien les càmeres de la Rambla, que passarien de les 32 actuals a 62 un cop finalitzin les obres, el febrer del 2027.
Batlle ha remarcat com la videovigilància pot ajudar a la "dissuasió" de delictes i complementar la tasca policial. També ha assegurat que són útils per ajudar els agents a esclarir fets delictius ja comesos. Per exemple, sobre les càmeres instal·lades a la plaça de Catalunya, el tinent d'alcalde ha puntualitzat que "hi ha una certa activitat delictiva que ha sigut captada i esbrinada a través d'elles".
Com s'instal·laran?
La instal·lació de càmeres de videovigilància a Barcelona es farà de manera gradual. La fase 1 preveu posar-ne 134 aquest 2026. Les fases 2 i 3 sumaran la col·locació de 121 càmeres més entre finals del 2026 i el primer trimestre de 2027. La fase 4 inclourà 245 càmeres, amb la instal·lació prevista per al 2027.
Per a poder tirar endavant el projecte d'ampliació de més dispositius de videovigilància, l'ajuntament ha de comptar amb el vistiplau de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC). Un cop fet, s'iniciarà el procés d'adquisició, instal·lació i posada en marxa.
Altres mesures de seguretat
A banda de les càmeres, la Guàrdia Urbana també té un centenar de pales detectores de metalls per detectar navalles o altres tipus d'armes blanques. El tinent d'alcalde ha indicat que la xifra és "suficient" tenint en compte els controls que es fan. Es tracta d'un dispositiu que els agents no porten a sobre, sinó que està instal·lat als vehicles que patrullen per la ciutat. El seu ús cobra importància en moments puntuals on es concentren moltes persones, com festes majors o llocs de molta afluència. De fet, durant el primer semestre del 2026, els incidents relacionats amb armes blanques han disminuït un 20,9%.
Una altra intenció de l'Ajuntament és dotar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques. Una mesura que s'ha d'aprovar al ple municipal i que si rep el suport de Junts, es podria posar en marxa.