L'Ajuntament de Barcelona reforçarà la seguretat per als motoristes
- S'instal·laran amortidors d'impacte en punts estratègics com les rondes o la Gran Via amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km/h.
- Es millorarà la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
- Es duplicarà la xifra actual de zones avançades per a motos (ZAM), passant de 52 a un centenar.
La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha presentat en una atenció a mitjans les noves mesures per a reforçar la seguretat dels motoristes. Totes elles han estat treballades i acordades en el marc de l'Observatori de la Motocicleta, grup format per l'Ajuntament de Barcelona, el col·lectiu d'usuaris Motoristes per Barcelona, la patronal Anesdor i l'associació de víctimes de sinistres de trànsit P(A)T.
La voluntat de les dues proves pilot -els amortidors i la millora d'abalisament- és incorporar-les com a mesura habitual i que aquestes incrementin si s'assoleixen els objectius de millora de la seguretat dels conductors de motocicletes. D'altra banda, la possibilitat d'habilitar carrils especials per a motos, no es contempla per ara.
Reducció de l'impacte en cas d'accident
Els amortidors d'impacte s'instal·laran en punts de sortida de vies ràpida o canvis de traçat on hi ha un risc més gran, com les rondes i la Gran Via. Aquests elements serveixen per millorar la visibilitat de la sortida i reduïr les conseqüències en cas d'impacte. Es tracta d'una prova pilot pionera a l'Estat, ja que no s'ha experimentat mai en trama urbana. Es preveu fer el 2027 amb un sis dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km/h.
Les ubicacions on s’executarà la prova pilot són àmbits amb estructures de formigó d’infraestructures viàries com túnels i que, per tant, poden ser especialment lesives. En aquest sentit, alguns dels punts que s’estan estudiant són l’entrada del túnel de les Glòries, en sentit Besòs, l’entrada del túnel de Lesseps, en sentit Llobregat, o l’entrada del túnel de la ronda del General Mitre, en sentit Llobregat, entre d'altres. Els amortidors d'impacte s'establiran ja aquest 2026.
Millora de la visibilitat d'elements urbans i obres
La segona prova pilot que avaluarà l'Ajuntament és la de col·locar elements delineadors per a millorar la visibilitat d'elements urbans i obres. Concretament, s'instal·laran reflectants de color groc fluorescent. En zones on es realitzin obres es destacaran els bloc new jerseys i barreres, com es farà a la ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6 aquest estiu. També, es provaran en zones fora d'àmbits d'obra, com la plaça Tetuan.
Incrementenles zones avançades de motos
A banda de les dues proves pilot, el consistori duplicarà les zones avançades de motos (ZAM) a la ciutat. Entre el 2009 i el 2011 se'n van habilitar 52 a l'Eixample. El compromís de l'Ajuntament és senyalitzar-ne de noves fins arribar al centenar durant el 2027. L'objectiu és estendre les zones a tot l'eix d'Aragó senyalitzant-ne a la vintena de cruïlles restants que encara no en tenen. També, es col·locaran de noves a la Gran Via. Així mateix, es repassaran amb pintura les ja existents.
El president de l'Observatori de la Motocicleta, Jaume Alguersuari, s'ha mostrat molt satisfet amb les mesures acordades i anunciades. Ha assenyalat que són "molt importants" i ha destacat positivament que es dupliquin les ZAM. "L'entusiasme és molt gran", ha dit Alguersuari, que ha recordat que aquestes zones suposen menys perillositat per a les motos i més fluïdesa, cosa que els permet situar-se al capdavant dels cotxes als semàfors.