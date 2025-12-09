Interior apel·la a l'anticipació per frenar la sinistralitat dels motoristes
- La campanya ‘Per evitar accidents, anticipa’t’ alerta sobre les conseqüències de les maniobres de risc a la carretera
- El 2025 han mort 44 motoristes a Catalunya
Avançaments que arriben massa ràpid, línies que s’esvaeixen sota les rodes, un excés de velocitat gairebé imperceptible o un lleu xoc en aturar-se en un semàfor. Són situacions quotidianes per a molts motoristes, que en un instant poden convertir-se en un risc mortal.
Per això, el Departament d’Interior ha impulsat una nova campanya de conscienciació adreçada al col·lectiu amb un missatge clar: “Per evitar accidents, anticipa’t”.
“🏍️ ‘Per evitar accidents, anticipa’t’, nova campanya d'@interiorcat per evitar la sinistralitat dels motoristes | @HMarin8 pic.twitter.com/YwSnDtN7DZ“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 9, 2025
La “triple P”: protecció, prevenció i prudència
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha subratllat que la iniciativa interpel·la directament els motoristes per remarcar la importància de portar bons equips, evitar maniobres de risc i adoptar una actitud preventiva: “Parlem d’anticipació, no només de reacció”. A més a més, insisteix que la protecció redueix danys i que la prevenció “juga un paper clau” per evitar sinistres.
S'utilitzen relats de ficció i testimonis reals que mostren les conseqüències d’una conducció imprudent i es busca sensibilitzar turismes i camions sobre la fragilitat de les motos. Segons Parlon, la proposta visual “mostra molt bé la idea de l’anticipació” i fuig de culpabilitzar els motoristes.
El Servei Català de Trànsit recorda que entre un 33% i un 45% dels motoristes morts des del 2019 han patit sortides de via o caigudes sense cap altre vehicle implicat.
Més formació i controls reforçats
La campanya s’inscriu dins d’un conjunt d’accions preventives que ja estan en marxa. Entre elles, l’11a edició del programa Formació 3.0, que enguany arriba a 40 sessions arreu del país amb més de 6.000 motoristes inscrits. També s’hi suma una prova pilot per millorar la seguretat en revolts perillosos amb el marcat de traçada de motos.
Els Mossos d’Esquadra reforçaran els controls, especialment els Premot, motocicletes policials no logotipades que detecten imprudències i fomenten la conducció defensiva.
44 motoristes morts el 2025
Des de principi d'any, 44 motoristes han perdut la vida en accidents a Catalunya. Tot i que la xifra representa una lleugera reducció respecte al 2024, el col·lectiu continua registrant una de les mortalitats més altes. També s’han comptabilitzat 342 ferits greus i més de 2.200 ferits lleus.
Barcelona és la demarcació amb més sinistres, amb el Baix Llobregat i la C-31 com a punts més crítics. El perfil majoritari de víctima és el d’un home d’entre 45 i 54 anys, tot i que augmenten els accidents entre joves.