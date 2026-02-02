Interior activa ajuts per estendre la videovigilància als municipis sense policia local
- El departament reserva una partida total de 800.000 euros i obrirà una segona convocatòria a poblacions amb agents
- Alguns municipis es queden sense ajudes per haver adquirit les càmeres amb lector de matrícules abans del 2024
El Departament d’Interior ha activat una nova línia d’ajuts dotada amb 800.000 euros destinada als municipis sense policia local perquè puguin instal·lar càmeres de lectura de matrícules.
Es tracta d’una prova pilot que permetrà subvencionar fins a 30.000 euros per municipi i que, si funciona, tindrà una segona fase per incloure localitats amb cos policial propi. L’objectiu és garantir un mínim d’eines de vigilància en pobles petits que sovint depenen exclusivament dels Mossos d’Esquadra.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha advertit que només podran optar aquestes subvencions les localitats adherides que l’hagin signat a partir de l’1 de gener del 2024 i fins a exhaurir la convocatòria.
Municipis pioners, exclosos malgrat haver apostat per la seguretat
La iniciativa ha generat malestar en municipis que fa anys que ja van apostar per aquest sistema. És el cas de Palau-saverdera, amb 1.500 habitants, que disposa de càmeres connectades als Mossos des de fa cinc anys i que han estat claus per identificar vehicles i fins i tot detenir delinqüents.
Malgrat això, les bases de la convocatòria els exclouen perquè les instal·lacions són anteriors al 2024, cosa que consideren injusta. Reclamen que Interior no penalitzi aquells municipis que van ser pioners i que ja havien invertit recursos propis | Informa: Gemma Esteba
Diversos municipis de les comarques gironines reclamen un model de finançament més equitatiu. Bescanó, que té 6 càmeres integrades des del 2022, denuncia que Interior no ajudi els que van fer la inversió abans i alerta que els imports de manteniment resulten insuficients.
A Sant Julià de Ramis, que el 2020 va destinar 80.000 euros a instal·lar 9 càmeres, lamenten que aquestes inversions —que ja donen servei als Mossos— no rebin ara cap suport. Malgrat les queixes, altres municipis celebren l’oportunitat d’accedir a les ajudes i destaquen l’efecte dissuasiu d’aquests sistemes, que han contribuït a reduir furts i delictes menors en molts pobles.
Una eina imprescindible per a municipis petits
A Catalunya hi ha 945 municipis, i 730 —tres de cada quatre— no disposen de policia local, cosa que converteix les càmeres en una eina de control especialment valuosa. Aquest sistema permet als Mossos d’Esquadra saber quins vehicles entren i surten en temps real, i s’ha demostrat útil tant a nivell preventiu i dissuasiu com per a investigacions de delictes.
La consellera Núria Parlón subratlla que les càmeres reforcen la capacitat de vigilància en zones on seria inviable mantenir un servei policial municipal | Informa: Sergi Bassolas
Un requisit que limita l'accés als ajuts
Tot i que la convocatòria d’ajuts està oberta, només 65 municipis —menys del 10% dels que podrien optar-hi— tenen signat el conveni de col·laboració amb Interior, document imprescindible per rebre finançament.
Sense aquest acord, les localitats no poden instal·lar càmeres ni accedir a la xarxa d’informació policial que les integra en el sistema dels Mossos. Interior confia que la dotació econòmica actuï com a estímul i que molts més ajuntaments formalitzin el conveni en els pròxims mesos.