Aïllen tres contactes pel cas d'infecció d'hantavirus a Galícia
- Són persones residents a Barcelona i Badalona que no han manifestat símptomes i estan bé de salut
- La persona diagnosticada a Galícia ja no té capacitat de transmissió del virus i a les últimes proves ha donat negatiu
El Departament de Salut ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'hantavirus Andes que s'ha diagnosticat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que, segons Salut, "es troben en bon estat de salut i són asimptomàtiques". Estan en aïllament domiciliari preventiu, després que els tests PCR en mostres de sang i orina, analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia, han donat negatiu.
El pacient de Galícia és un jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid, abans d'arribar a França, on va presentar simptomatologia i es va desplaçar a terres galleges. Les darreres proves, del 7 d’agost, han estat negatives i ja no té capacitat de transmissió.
Salut informa que manté activats els protocols de vigilància i seguiment epidemiològic. En el cas que algun o els 3 contactes estrets donessin positiu, es posaria en marxa el protocol i es procediria a l'ingrés i vigilància hospitalària a la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) de l'Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència a Catalunya.
El departament subratlla que el risc de contagi d'hantavirus per a la població en general és "extremadament baix", i al mateix temps recorda que la transmissió entre persones "és un fenomen excepcional" que requereix un contacte molt estret, continuat i mantingut en el temps.
A més, d’aquests tres casos a Barcelona i Badalona, també s’està fent seguiment de 4 contactes més, a Galícia, Madrid i Castella i Lleó, cap dels quals presenta símptomes i amb analítiques inicials negatives.
El precedent de la primavera
El 2 de juliol l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va donar per acabat el brot d'hantavirus que es va originar en un creuer procedent d'Argentina i que va causar 3 víctimes mortals, dues de nacionalitat neerlandesa i una alemanya. L'últim positiu es va diagnosticar el 25 de maig i en total es van identificar més de 650 contactes que, segons l'OMS, van tenir seguiment per part de les autoritats sanitàries de 33 països i territoris.
A Espanya, l'alerta es va tancar el 20 de juny quan el ministeri de Sanitat va confirmar que totes les persones que havien estaven sota vigilància a l'hospital Gómez Ulla de Madrid havien completat el període de quarantena establert i havien donat negatiu en les proves PCR. En tot aquest període i entre els 14 ciutadans espanyols que viatjaven al creuer MV Hondius (13 passatgers i un trpulant) es van confirmar dues infeccions.
El primer cas va ser un home de 70 anys que va ser diagnosticat l'11 de maig i va rebre l'alta el 4 de juny després de recuperar-se a la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell. L'últim va sortir del centre sanitari el 16 de juny després d'haver completat la quarantena i sense haver patit complicacions de salut.