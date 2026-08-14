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Les notícies de RTVE Catalunya

Aïllen tres contactes pel cas d'infecció d'hantavirus a Galícia

  • Són persones residents a Barcelona i Badalona que no han manifestat símptomes i estan bé de salut
  • La persona diagnosticada a Galícia ja no té capacitat de transmissió del virus i a les últimes proves ha donat negatiu
Responsables sanitàries de la Xunta informen del protocol de vigilància epidemiològica després de detectar un cas d'hantavirus Andes en un turista
Responsables sanitàries de la Xunta informen del protocol de vigilància epidemiològica després de detectar un cas d'hantavirus Andes en un turista Xunta de Galícia
Roger Franco | Agències

El Departament de Salut ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'hantavirus Andes que s'ha diagnosticat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que, segons Salut, "es troben en bon estat de salut i són asimptomàtiques". Estan en aïllament domiciliari preventiu, després que els tests PCR en mostres de sang i orina, analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia, han donat negatiu.

El pacient de Galícia és un jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid, abans d'arribar a França, on va presentar simptomatologia i es va desplaçar a terres galleges. Les darreres proves, del 7 d’agost, han estat negatives i ja no té capacitat de transmissió.

Sanidad confirma en Galicia un caso de hantavirus en un turista procedente de Francia y descarta el riesgo de contagio
Sanidad confirma en Galicia un caso de hantavirus en un turista procedente de Francia y descarta el riesgo de contagio

Salut informa que manté activats els protocols de vigilància i seguiment epidemiològic. En el cas que algun o els 3 contactes estrets donessin positiu, es posaria en marxa el protocol i es procediria a l'ingrés i vigilància hospitalària a la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) de l'Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència a Catalunya.

El departament subratlla que el risc de contagi d'hantavirus per a la població en general és "extremadament baix", i al mateix temps recorda que la transmissió entre persones "és un fenomen excepcional" que requereix un contacte molt estret, continuat i mantingut en el temps.

A més, d’aquests tres casos a Barcelona i Badalona, també s’està fent seguiment de 4 contactes més, a Galícia, Madrid i Castella i Lleó, cap dels quals presenta símptomes i amb analítiques inicials negatives.

El precedent de la primavera

El 2 de juliol l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va donar per acabat el brot d'hantavirus que es va originar en un creuer procedent d'Argentina i que va causar 3 víctimes mortals, dues de nacionalitat neerlandesa i una alemanya. L'últim positiu es va diagnosticar el 25 de maig i en total es van identificar més de 650 contactes que, segons l'OMS, van tenir seguiment per part de les autoritats sanitàries de 33 països i territoris.

Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo
Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo

A Espanya, l'alerta es va tancar el 20 de juny quan el ministeri de Sanitat va confirmar que totes les persones que havien estaven sota vigilància a l'hospital Gómez Ulla de Madrid havien completat el període de quarantena establert i havien donat negatiu en les proves PCR. En tot aquest període i entre els 14 ciutadans espanyols que viatjaven al creuer MV Hondius (13 passatgers i un trpulant) es van confirmar dues infeccions.

El primer cas va ser un home de 70 anys que va ser diagnosticat l'11 de maig i va rebre l'alta el 4 de juny després de recuperar-se a la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell. L'últim va sortir del centre sanitari el 16 de juny després d'haver completat la quarantena i sense haver patit complicacions de salut.

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