El Govern preveu aïllar en el seu domicili als catalans del creuer amb hantavirus
- Els cinc viatgers catalans a bord del vaixell no presenten cap símptoma
- Els experts sanitaris donen suport a la decisió de desembarcar els passatgers a les Canàries
Els cinc passatgers residents a Catalunya del creuer afectat per un brot d'hantavirus hauran de fer un aïllament en el seu domicili una vegada retornin de les Canàries i no manifestin cap símptoma. Així ho ha expressat el secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, qui ha explicat que és una "mesura extraordinària, però normal en malalties contagioses".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que els cinc viatgers catalans del vaixell "estan bé de salut" i que "estan en bones condicions". En aquest sentit, Illa també ha defensat la decisió del govern espanyol d'acceptar el desembarcament dels passatgers del creuer a les illes Canàries: "Conec bé com funciona la salut pública. No ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència".
"Salvador Illa defensa la decisió de la Moncloa sobre l'escala del creuer amb hantavirus a les Canàries.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 6, 2026
Segons el Departament de Salut, una vegada desembarquin a les illes Canàries, és probable que se'ls sotmeti a una revisió mèdica i una avaluació epidemiològica. A més, també es traçarà el seu grau de contacte que han mantingut amb les persones contagiades del creuer per establir el temps de vigilància i el seu risc d'infecció.
En cas que apareguessin els símptomes més endavant, Salut activaria el trasllat a unitats hospitalàries especialitzades en l'aïllament i tractament de malalties infeccioses. A Catalunya, n'hi ha una a l'Hospital Clínic amb tres llits disponibles. "No estem davant una broma, però tampoc davant una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta i té una capacitat infecciosa molt reduïda", ha assenyalat Esteve Fernández.
Parada a les Canàries per desembarcar els passatgers
Espanya ha acceptat la sol·licitud de l'Organització Mundial de la Salut de desembarcar els passatgers del creuer a les illes Canàries, després del rebuig de Cap Verd de fer-ho en el seu territori per la manca de recursos sanitaris. La previsió és que el vaixell arribi a Tenerife en tres dies amb l'oposició del president canari, Fernando Clavijo.
El metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha defensat aquest dimecres al Cafè d'Idees de La2Cat i Ràdio 4 que la parada a les Canàries "és el que tocava" per les capacitats sanitàries de Cap Verd i perquè "la majoria són europeus i el vaixell és de bandera holandesa". Sobre la gestió dels passatgers sense símptomes, Trilla creu que "s'hauria de calcular bé quant de temps encara poden tenir el període d'incubació".
De moment, l'OMS ha elevat a 8 els casos confirmats d'hantavirus entre els prop de 150 passatgers a bord i ha assegurat que la soca responsable és l'Andes, amb antecedents de transmissió humana. Tots els passatgers infectats s'han traslladat en avió als seus països d'origen, tres als Països Baixos, un a Sud-àfrica i un a Suïssa. El brot ha causat ja tres morts.
El període d'incubació del virus varia entre les tres i les vuit setmanes. Aquesta variant de l'hantavirus, té una letalitat d'entre el 30% i el 50%. Per Antoni Trilla, "pot haver-hi hagut una certa transmissió dins del vaixell" com en el cas del metge holandès contagiat. A banda, ha apuntat que "no hi ha una transmissió eficient de persona a persona" i és que la majoria de contagis d'hantavirus són per contaminació per rosegadors.