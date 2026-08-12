Catalunya es bolca per veure un eclipsi solar total històric
- Protecció Civil activa un pla per a gestió de riscos o emergències i crida a utilitzar ulleres homologades
- Es desplegaran 700 efectius dels Mossos arreu del territori per controlar l'alta mobilitat prevista especialment al sud i ponent
- També s'intensifiquen la vigilància els Agents Rurals per minimitzar el risc d'incendi i el tèlèfon 112 reforça la plantilla
Catalunya viu aquest dimecres un eclipsi solar total excepcional, un fenomen que no es produïa amb aquestes característiques des de fa prop de 120 anys. L'espectacle començarà cap a les 19.35 hores i arribarà al màxim al voltant de les 20.29 hores, coincidint gairebé amb la posta de sol. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el sud de Lleida seran les zones privilegiades per observar la totalitat del fenomen, fet que ha disparat l'ocupació hotelera fins al 100%. La Generalitat ha habilitat 23 punts oficials d'observació en 18 municipis per garantir una experiència segura.
El Servei Català de Trànsit preveu que fins a 50.000 persones es desplacin als espais habilitats, especialment a través de l'AP-7, on s'ha desplegat un dispositiu especial per evitar congestions. Pel que fa al temps, el Meteocat preveu bona visibilitat en general, tot i la possible presència de núvols baixos al litoral sud i alguns xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu.
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11:00
Interior preveu una jornada "tranquil·la" en la mobilitat durant l'eclipsi
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es preveu una jornada "tranquil·la" pel que fa a la mobilitat durant l'eclipsi. "Es preveu més mobilitat durant les hores prèvies a l'eclipsi. Molta gent ja s'ha desplaçat. Es preveu que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada", ha pronosticat Parlon. Segons les dades de Trànsit, els fluxos de vehicles a les vies entren dins les previsions. La consellera també ha insistit a utilitzar les vies alternatives a l'AP-7 per no saturar aquesta carretera, així com ha indicat que es farà supervisió amb helicòpters per evitar que hi hagi vehicles que s'aturin als vorals per veure l'eclipsi. Pel que fa al risc d'incendis, Parlon ha demanat a la ciutadania "prevenció i precaució" davant el perill de foc en les zones d'observació del fenomen astronòmic.
“¿ #Eclipsi2026 | La consellera d'Interior, @nuriaparlon, preveu una jornada "tranquila" per a la mobilitat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 12, 2026
¿¿ "Molta gent ja s'ha desplaçat. Es preveu que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada" | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/6pM0lNf2Kh pic.twitter.com/tnQXUCXNcL“
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9:59
El CAT112 reforça un 15% la plantilla per l'eclipsi solar
El CAT112 reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla habitual per fer front al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi solar, que es podrà observar de forma completa a la franja sud de Catalunya. L'organisme preveu que entre les 18 i les 21 hores les trucades puguin créixer entre un 10% i un 15%, amb una mitjana de 52 gestors en el torn de tarda i fins a 59 en les hores punta, davant l'esperada afluència massiva de persones cap a les comarques del sud.
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9:50
Renfe reforça l'R16 per l'eclipsi
Renfe posarà en marxa un tren especial de reforç a la línia R16 amb motiu de l'eclipsi, que sortirà a les 22 hores de Tortosa cap a Barcelona. La Plataforma Dignitat a les Vies ha criticat la mesura, denunciant que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pateixen horaris insuficients mentre Barcelona rep solucions ràpides.
“¿ #Eclipsi2026 | Renfe programa un tren especial de retorn des de Tortosa fins a Barcelona pic.twitter.com/m372hlurPB“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 11, 2026
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09:30
Salut reforça les urgències i l'atenció oftalmològica per l'eclipsi
El dispositiu preveu reforços específics en centres d'atenció primària i serveis d'urgències de les regions sanitàries de Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. S'incrementarà la presència de professionals de medicina, infermeria, traumatologia i oftalmologia als hospitals de referència. Per a les urgències oftalmològiques hi haurà un metge resident presencial i un adjunt localitzable.
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09:15
Parcs i espais naturals amb accés restringit durant l'eclipsi
Per l'alt risc d'incendi i per evitar aglomeracions, la Generalitat ha tancat els parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant des d'aquest dimarts a les 21 hores fins dijous a les 8 hores.
Els alcaldes del Baix Segre també han decidit prohibir l'accés a persones i vehicles per veure l'eclipsi a diferents espais naturals per l'alt risc d'incendis. I fan una crida perquè no s'hi desplacin sense reserva prèvia per a evitar les massificacions.
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09:06
Tarragona activa un dispositiu especial per gestionar l'eclipsi solar total
Tarragona desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i gestió d'aforaments amb motiu de l'eclipsi solar. La Marina Port Tàrraco serà el principal punt d’observació, amb capacitat per a 20.000 persones, mentre que també s’habilitaran cinc espais més repartits pel municipi. El dispositiu reunirà Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policia Portuària i Protecció Civil.
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09:00
Lleida es prepara per rebre 12.000 persones per observar l’eclipsi
La ciutat de Lleida compta amb un indret privilegiat des d'on observar l'eclipsi. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial perquè els assistents puguin gaudir de l'esdeveniment amb totes les garanties. Els dos grans punts d'observació són a la Seu Vella i al barri de Magraners. Les entrades gratuïtes es van exhaurir fa dies i el consistori preveu repartir 15.000 ulleres de protecció.
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08:55
Barcelona es queda sense cotxes de lloguer
L'alta mobilitat associada a l'eclipsi també ha tingut un efecte directe sobre el mercat dels cotxes de lloguer. A Barcelona, moltes empreses s'han quedat pràcticament sense vehicles disponibles davant l'allau de peticions de turistes i residents que volen desplaçar-se fins als punts d'observació. Els lloguers que habitualment ronden els 100 euros al dia han arribat a situar-se entre 800 euros i més de 1.300 euros per dos dies.
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8:45
Ocupació hotelera quasi plena a Lleida i Tarragona.
Les zones de Lleida i de l'interior de Tarragona, situades en la franja de millor observació del fenomen, han registrat un augment molt destacat de les reserves hoteleres. L'ocupació hotelera a la demarcació de Lleida s'ha elevat fins al 80%, quasi el doble de l'habitual durant aquesta època de l'any, i amb especial concentració en les comarques del Segrià i les Garrigues. A les comarques de l'interior de Tarragona, especialment al Baix Camp, el Priorat i municipis com Prades, moltes reserves es van formalitzar amb mesos d'antelació i, en alguns casos, fins i tot amb un any de marge.
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8:25
Catalunya activa un pla especial de trànsit per l'eclipsi
L'autopista AP-7 serà l'eix principal de mobilitat i, per això, recomanen utilitzar altres vies. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha previst que al voltant del 60% de la mobilitat per veure l’eclipsi solar total, és a dir a Ponent i el sud de Catalunya, sigui “més propera”. Per garantir la seguretat i la mobilitat, Mossos d’Esquadra desplegarà 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit que s’ubicaran especialment al llarg de l’AP-7 i l'A-2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles.
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8:19
L'eclipsi solar total es podrà veure en directe per You Tube
La Generalitat retransmetrà en directe l’eclipsi solar total del 12 d’agost des de l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes (Baix Ebre), l’únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l’observació de les diferents fases del fenomen.
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8:10
Consells clau per veure l’eclipsi amb seguretat
A poques hores de l’eclipsi, els experts recorden que només s’ha d’observar amb ulleres homologades adquirides en llocs oficials, com les òptiques. Les ulleres han d’incloure el marcatge CE, el certificat ISO i la indicació de la seva vida útil. Només es pot mirar el fenomen sense protecció durant la fase de totalitat a les zones on l’eclipsi sigui total.
També es recomana adaptar les ulleres als nens petits i conscienciar-los dels riscos de mirar el cel sense protecció. Per fer fotografies o gravacions, cal utilitzar filtres solars específics als objectius de les càmeres. Els conductors, per la seva banda, no han de mirar el cel ni portar les ulleres homologades mentre circulen, ja que podrien reduir la visibilitat.
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8:05
Núvols i calor poden condicionar la visió de l’eclipsi al sud de Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu una jornada marcada per la calor intensa i la xafogor, especialment a la costa, coincidint amb l'observació de l'eclipsi solar. Tot i que la visibilitat serà entre bona i excel·lent a gran part del país, l'arribada de bandes de núvols alts des del sud-oest durant la tarda i la formació de núvols baixos al terç sud a partir del vespre podrien afectar parcialment la contemplació del fenomen astronòmic en algunes zones.
Pel que fa a l'estat del cel, el matí estarà dominat per l'ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos al litoral i al sud. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i punts del prelitoral, on també s'esperen xafecs i tempestes.
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8:00
Benvinguts a l'especial sobre l'eclipsi solar total a Catalunya d'aquest 12 d'agost de 2026.
Serà un fenomen excepcional que enfosquirà completament el cel en diverses comarques de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el sud de Lleida. Barcelona i Girona també viuran una ocultació gairebé total del Sol, amb percentatges d’entre el 98% i el 99%.
L’espectacle començarà cap a les 19.35 hores i arribarà al seu màxim al voltant de les 20.29 hores, molt a prop de la posta de sol.