Catalunya converteix l'eclipsi en una gran cita gastronòmica i cultural
- Restaurants, hotels i cellers preparen sopars, concerts i observacions exclusives per al 12 d'agost, amb moltes propostes ja exhaurides
- Tarragona és un dels punts més cobejats, que ofereix una experiència 360º entre l'observació per terra o mar
Quan el sol desaparegui darrere la lluna el pròxim 12 d'agost, no només hi haurà milers de persones mirant cap al cel. També hi haurà copes aixecant-se en un brindis, cuiners servint plats inspirats en la foscor i músics que, durant poc més d'un minut, deixaran de tocar perquè l'únic protagonista sigui l'eclipsi.
El fenomen astronòmic més esperat de les últimes dècades ha desfermat la imaginació del sector de la restauració i del turisme, que ha convertit una nit d'estiu en una experiència que va molt més enllà de l'observació. Restaurants, hotels, cellers i, fins i tot, estacions nàutiques han preparat vetllades on la gastronomia es fusiona amb l'astronomia, la música i el paisatge. El resultat? Un cartell 'sold out' penjat des de fa setmanes.
Entre la gastronomia i el silenci
Un dels projectes més ambiciosos és el del restaurant Les Moles, a Ulldecona. L'establiment, reconegut per la seva aposta gastronòmica i la seva estrella Michelin, ha creat la 'Nit Eclíptica', una experiència per a més de 200 persones que pràcticament ha exhaurit totes les places.
La vetllada començarà amb un aperitiu als jardins de la finca i, posteriorment, els assistents pujaran fins a la part superior de la pedrera, situada a més de 250 metres sobre el nivell del mar, per contemplar l'eclipsi amb una vista privilegiada.
Durant l'ascens, la Camerata Bacasis, formada per més d'una vintena de músics, acompanyarà el recorregut amb una proposta musical que evolucionarà al llarg de la nit. La música, però, s'aturarà completament quan el Sol desaparegui rere la Lluna. "El protagonista ha de ser l'eclipsi", explica Jordi Castell, copropietari del restaurant juntament amb la seva dona.
Quan torni la llum, començarà una música més festiva i es farà un brindis col·lectiu on "brindarem per la vida" abans d'iniciar un sopar temàtic inspirat en el fenomen astronòmic. El menú, de 175 euros, inclou també ulleres homologades per observar el cel amb totes les garanties.
Segons explica el copropietari, Les Moles fa més d'una dècada que organitza nits d'estiu amb concerts i gastronomia, però aquesta serà "una experiència irrepetible".
Un eclipsi des del mar
Si hi ha un lloc especialment desitjat per observar el fenomen és la costa tarragonina. Diversos experts coincideixen que el mar oferirà una perspectiva privilegiada gràcies als reflexos sobre l'aigua. "Volem que els assistents visquin una experiència de 360 graus, amb el cel i el mar com a protagonistes", explica la directora de màrqueting de l'hotel, Desiree Santos.
Aprofitant aquesta singularitat, Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, al Vendrell, ha organitzat una observació des del 'rooftop' de l'hotel davant de la platja de Sant Salvador. L'experiència, que costa 35 euros, inclou DJ, còctels, snacks i ulleres homologades. Les places també estan completament exhaurides.
Per la seva banda, l'Estació Nàutica Costa Daurada, una associació empresarial que agrupa empreses turístiques entre Salou i el Delta de l'Ebre, fa gairebé un any que prepara aquesta cita astronòmica. Les sortides amb vaixell des de Cambrils, Salou i Amposta, així com les activitats de caiac, 'paddle surf' o creuers, es van omplir ja al març.
Els responsables han volgut prioritzar la seguretat. Per aquest motiu, no proporcionaran ulleres homologades, però tampoc permetran participar en cap activitat sense portar-ne unes de certificades: "No hem volgut assumir riscos", assegura el director gerent, Jordi Rom.
Les activitats, d'entre 20 i 50 euros, comptaran amb patrons professionals, monitors especialitzats i han estat dissenyades amb l'assessorament d'astrònoms. Rom assenyala que el seu objectiu "mai ha estat fer negoci, sinó popularitzar un esdeveniment únic. Per això hem ofert uns preus que pensem assequibles".
Hotels de luxe i enoturisme
L'eclipsi també arriba al Gran Hotel Mas d'en Bruno, al Priorat, on han creat un paquet exclusiu de quatre dies que combina observació de l'eclipsi, astronomia, gastronomia d'alt nivell, visites culturals i tastos de vins biodinàmics. I amb una gran particularitat: els clients seran traslladats al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades per seguir el fenomen en les millors condicions possibles, tot i que l'hotel es troba dins la franja de totalitat. "Volíem que aquesta fos una experiència que combinés luxe, gastronomia i divulgació científica", puntualitza el director de l'hotel, Jordi Compte.
Allà, tres astrònoms i astrofísics oferiran explicacions prèvies i guiaran l'observació amb material especialitzat. La col·laboració permet als hostes gaudir d'un dels punts de referència de l'astronomia a Catalunya i complementar l'estada amb una experiència divulgativa de primer nivell. Les 24 habitacions de l'hotel, adreçades principalment a un públic d'uns 50 anys, ja estan completament reservades des de fa mesos.
A la demarcació de Lleida, l'Hotel La Vella Farga, a Lladurs, adaptarà el seu habitual 'Sopar sota les estrelles' a una edició especial dedicada a l'eclipsi. L'establiment també proporcionarà ulleres homologades als clients. I, segons afirma el seu director, Martí Angrill, "el nostre entorn natural el converteix en una experiència privilegiada".
Peralada amplia places davant l'allau de reserves
A l'Alt Empordà, la Bodega Perelada ha hagut d'ampliar l'aforament després d'esgotar les primeres 70 places. Finalment seran 120 persones les que participaran en una experiència que combina divulgació científica, música en directe, gastronomia i vins.
Tot i que des d'aquest punt només serà visible una part del fenomen abans que el sol s'amagui rere les muntanyes, l'entitat compensarà aquesta limitació amb una simulació audiovisual de l'eclipsi complet i les explicacions del monitor astronòmic Josep Maria "Pia" Lagares de StarLight. Malgrat tot, la directora d'enoturisme de l'esdeveniment, María Baro, explica que "un client va trucar per anul·lar la reserva per buscar un altre lloc amb el 100% de la totalitat de l'eclipsi".
Com a Les Moles, durant la fase més intensa de l'eclipsi també es farà silenci perquè tota l'atenció recaigui sobre el cel.
Un dia marcat per la ciència
Més enllà de la restauració, el CosmoCaixa de Barcelona dedicarà tota la jornada del 12 d'agost a divulgar aquest fenomen astronòmic amb projeccions immersives, tallers familiars, experiències participatives i activitats accessibles per a tots els públics. "Sobretot volem animar la gent a sortir a veure l'eclipsi i amb seguretat", emfasitza el programador d'activitats de l'àrea de ciència de la Fundació 'la Caixa', Antonio García.
Entre les propostes destaca la construcció d'un visor de projecció indirecta per observar el sol amb total seguretat, així com diverses activitats que explicaran els 3 grans eclipsis que es podran veure a la península entre el 2026 i el 2028. Tot i que des del museu no es podrà contemplar el fenomen, l'objectiu és que els visitants surtin preparats per observar-lo amb seguretat.
Els organitzadors preveuen superar els 3.000 visitants durant i han treballat conjuntament amb la majoria dels planetaris, tant públics com privats, de l'Estat per divulgar el denominat "trio d'eclipsis" que es podran observar els anys 2026, 2027 i 2028. Entre les novetats destaca la projecció '3clipsi', estrenada expressament per explicar aquests tres fenòmens, així com activitats adaptades als més petits i sessions accessibles per a persones amb hipersensibilitat sensorial.
Una nit irrepetible
L'interès generat per l'eclipsi ha convertit el 12 d'agost en una de les cites més esperades de l'estiu. La majoria de les experiències especials ja han esgotat les places setmanes abans, demostrant que la combinació de gastronomia, turisme i divulgació científica desperta cada vegada més interès.
Des d'un sopar sota les estrelles fins a un concert en una pedrera, passant per una observació des del mar o una copa de vi entre vinyes, Catalunya es prepara per mirar al cel i convertir un fenomen excepcional en una experiència per poder recordar tota la vida.