Totes les claus per veure l’eclipsi solar a Catalunya
- Els horaris, millors punts i consells per no perdre’t el fenomen astronòmic del segle
- La Generalitat habilita 23 punts oicials d'observació del fenòmen a les Terres de l'Ebre, Tarragona i el sud de Lleida
El 12 d’agost de 2026, Catalunya serà un dels millors llocs d’Europa per observar un eclipsi solar total, un fenomen excepcional que enfosquirà completament el cel en diverses comarques de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el sud de Lleida. Barcelona i Girona també viuran una ocultació gairebé total del Sol, amb percentatges d’entre el 98% i el 99%.
L’espectacle començarà cap a les 19.35 hores i arribarà al seu màxim al voltant de les 20.29 hores, molt a prop de la posta de sol. Aquesta circumstància farà imprescindible buscar espais oberts amb una bona visibilitat cap a l’oest.
“🌘 #Eclipsi2026 | Catalunya viurà el 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més espectaculars de les últimes dècades.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 29, 2026
T’expliquem els horaris, els millors miradors i com observar l'eclipsi solar total amb seguretat.
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La Generalitat ha habilitat 23 punts oficials d’observació en 18 municipis per garantir una observació segura i ordenada a les zones de totalitat. Les autoritats preveuen una gran afluència de visitants i recomanen arribar-hi amb antelació.
Els experts insisteixen que cal utilitzar únicament ulleres homologades ISO 12312-2 o sistemes de projecció indirecta per contemplar el fenomen sense riscos.
A continuació, recopilem totes les dades pràctiques, els millors llocs per observar-lo i els consells essencials perquè no et perdis aquest moment històric.
Quan serà l’eclipsi?
El fet que el Sol estigui tan baix a l’horitzó farà que la ubicació escollida sigui determinant per gaudir de l’espectacle.
🕢 Inici de l’eclipsi: 19.34 - 19.35 h
🌑 Moment màxim: 20.28 - 20.29 h
🌅 Posta de sol: 20.53 - 20.55 h
On es veurà millor?
Tarragona i Terres de l’Ebre: foscor total. Són les zones privilegiades de Catalunya.
✅ Ocultació del 100% del Sol
✅ Més d’un minut de foscor absoluta en alguns punts
✅ Les durades més llargues es registraran al Montsià i al litoral sud
Destaca especialment l’Ametlla de Mar, on la totalitat arribarà a aproximadament 1 minut i 28 segons.
Lleida: nit en ple capvespre
El sud de la província i bona part del Segrià també entraran dins la franja de totalitat.
✅ Foscor total durant uns 25-30 segons
✅ Lleida ciutat formarà part de la zona privilegiada
✅ El Montsec serà un dels espais més atractius per als aficionats a l’astronomia
Barcelona i Girona: eclipsi gairebé total
Tot i quedar fora de la banda central, l’experiència serà espectacular.
🌘 Barcelona: entre el 98% i el 99% d’ocultació
🌘 Girona: entre el 98% i el 99%
Encara que no s’arribi a la totalitat, la disminució de llum serà molt notable.
Els millors llocs per observar-lo
🔬 Observatori de l’Ebre (Roquetes)
Un dels centres científics més prestigiosos del país i punt de referència per seguir l’eclipsi a les Terres de l’Ebre.
🌌 Serra del Montsec
Considerada una de les millors zones astronòmiques de Catalunya gràcies a la qualitat del seu cel nocturn i a la baixa contaminació lumínica.
🌅 Miradors del Tarragonès i el Baix Camp
Diversos municipis habilitaran espais amb telescopis equipats amb filtres solars i suport tècnic especialitzat.
A continuació tens la llista oficial dels 18 municipis que acullen aquests 23 punts repartits per comarques i províncies:
- Alcanar: Excel·lent visibilitat arran de mar a l'extrem sud.
- Amposta: Punts preparats prop del Delta de l'Ebre.
- Camarles: Visibilitat neta cap a l'horitzó oest.
- Gandesa: Punt de referència a la Terra Alta.
- L'Aldea: Zones d'aparcament ampli habilitades pel trànsit.
- L'Ametlla de Mar: Un dels punts on la totalitat durarà més temps (1 minut i 28 segons).
- Móra la Nova: Espai de referència a la Ribera d'Ebre.
- Santa Bàrbara: Punt clau a la comarca del Montsià.
- Altafulla: Observació costanera amb bona orientació.
- Cambrils: Punts habilitats de fàcil accés a la costa.
- Constantí: Àrea controlada a prop de la capital.
- Montbrió del Camp: Espais rurals amplis per evitar aglomeracions.
- Reus: S'habilitarà el Parc de la Festa amb activitats familiars i culturals.
- Tarragona: Tindrà diferents punts oficials com el Port de Tarragona i el Parc del Francolí.
- Torredembarra: Zones de platja i penya-segats orientats per l'ocasió.
- Valls: Polígon industrial adaptat per a 4.000 persones amb concerts (Reggae per Xics, Fenya Rai!) i food trucks.
- Lleida ciutat: Disposarà de dos punts oficials massius: el Turó de la Seu Vella i el barri dels Magraners.
- Les Borges Blanques: Espai clau habilitat a la comarca de les Garrigues.
Com observar-lo amb seguretat
⚠️ Ulleres especials obligatòries
❌ No miris mai directament el Sol.
❌ No utilitzis radiografies, ulleres de sol normals ni filtres casolans.
✅ Utilitza només ulleres homologades amb certificació ISO 12312-2.
✅ També són segurs els sistemes de projecció indirecta.
Mobilitat: què cal tenir en compte?
Les administracions preveuen una afluència massiva de visitants a les zones de totalitat.
🚙 Possibles retencions a les principals vies de Tarragona i Lleida.
⛰️ Accessos regulats en espais naturals i miradors.
🕐 Es recomana arribar-hi amb hores d’antelació.
🎒 Porta aigua, protecció solar i prepara una alternativa en cas d’aforament complet.