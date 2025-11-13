Compte enrere per a l'eclipsi solar total del 2026
- La Generalitat ha situat al mapa els 27 municipis on es podrà veure millor
- L'esdeveniment és una oportunitat per a estudiar la corona solar i el vent solar
Catalunya es prepara per a experimentar un eclipsi solar total el pròxim 12 d'agost de 2026. Aquest fenomen astronòmic, que no s'ha observat al territori des del 1905, es podrà veure de manera excepcional al sud del país. La previsió és que no es torni a observar un fins d'aquí a 150 anys.
La Generalitat ha situat al mapa els 27 municipis on es podrà veure millor, i de manera més segura. Un exemple és la capital del Baix Camp, Reus, on l'eclipsi serà observable durant 62 segons. En una jornada aquest matí al Liceu de Barcelona, el Govern ha presentat les mesures especials per als desplaçaments, ja que l'eclipsi congregarà milers de visitants.
Amb relació a la llista d'emplaçaments "segurs" que el Govern proposa per a veure l'eclipsi total de sol, formen part del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El Departament de Recerca i Universitats calcula que, en conjunt, tindran una capacitat per a 85.200 persones i uns 40.000 vehicles.
En aquest context, la Generalitat preveu activar un dispositiu en el marc del pla territorial de protecció civil Procicat per fer seguiment de l'esdeveniment des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat o riscos com el d'incendi. També treballa amb els municipis en les activitats de divulgació i prepara una campanya per a evitar danys a la vista i conscienciar de la necessitat d'usar protecció visual.
“És màgic i catàrtic“
Que es vegi el sol per l'oest a dos quarts de nou del vespre, no topar amb cap muntanya pel davant o que no hi hagi ombres pel mig son algunes de les condicions per a observar còmodament l'eclipsi total del 2026. En aquest sentit, no n'hi ha prou amb ser al lloc del món que toca, cal que es compleixin tota una sèrie de factors.
Els astrofísics experts en exoplanetes Ignasi Ribas i Eva Villaver, que han participat en la jornada "Catalunya mira al cel", organitzada per la Generalitat aquest matí a la Sala dels Miralls del Liceu, afirmen que veure un eclipsi de sol total és "màgic i catàrtic": "L'ésser humà no pot evitar emocionar-se, i l'entorn també ho nota... Els ocells s'amaguen i les flors es tanquen. Sembla que el temps s'atura".
"Dos astrofísics, sobre l'experiència de veure un eclipsi solar: "És un esdeveniment màgic"."
El sud de Catalunya es prepara per a rebre milers de curiosos per aquest fenomen del 12 d'agost del 2026.
Pel que fa a la ciència, aquest esdeveniment astronòmic suposa una oportunitat per a estudiar el Sol, ja que les condicions d'un eclipsi fan visibles parts com la corona solar, la capa més externa i tènue de l'atmosfera de l'estrella.
Així ho explica Ribas, exdirector de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya: "És un misteri com aquesta corona supera en milions de graus centígrads la temperatura de la superfície del Sol. També és un misteri com s'acceleren les partícules del vent solar fins a superar els 400 km per segon."
"Què ens permet estudiar un eclipsi solar? L'astrofísic Ignasi Ribas, exdirector de l'IEEC respon. "És un misteri com la corona solar s'escalfa a milions de graus per sobre de la superfície del Sol"."
🔥 “És un misteri com la corona solar s’escalfa a milions de graus per sobre de la superfície del Sol”. pic.twitter.com/MKbdhZ72wb“
Per la seva part, el president d'Hispasat i exministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha destacat en una entrevista al Cafè d'Idees la rellevància del fenomen: "Hi haurà milions de persones de vacances que voldran veure l'eclipsi. Per això la Generalitat ha tret una iniciativa per preparar-ho abans".
Pedro Duque explica què suposarà l'eclipsi total del 12 d'agost del 2026
"Hi haurà milions de persones i s'ha de preparar. La Generalitat ha tret una iniciativa per preparar-ho abans"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/LEKjjWjLhH“
El gran repte, però, serà la coordinació entre administracions, que hauran de gestionar una gran quantitat d'aficionats a l'astroturisme en territoris que no acostumen a assumir grans aglomeracions.