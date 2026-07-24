El Govern distribuirà 150.000 ulleres homologades per veure l’eclipsi
- Es restringirà la circulació de vehicles pesants a l'AP-7 durant la tarda del 12 d'agost
- Hi haurà un reforç de Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i del 112
La Generalitat ha presentat aquest divendres el dispositiu especial amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un fenomen astronòmic excepcional que no succeeix a Catalunya des de 1905 i que suposarà un repte a nivell de mobilitat, seguretat sanitària i protecció sobre el territori. Per aquest motiu, una de les principals mesures és distribuir 150.000 ulleres homologades per veure l'eclipsi.
Les ulleres es repartiran a través dels 18 ajuntaments on se situen els 23 punts oficials d'observació. Aquests espais s'han designat per ser amplis, de fàcil accés i amb facilitat per aparcar, així com que ofereixen una bona visibilitat del fenomen meterològic. La majoria d'aquests punts s'ubiquen a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Més enllà d'aquests llocs, el Govern desaconsella desplaçar-se a entorns naturals degut a l'alt risc d'incendi, així com que es poden trobar els espais tancats si hi ha perill extrem de foc forestal.
“🚘Dispositiu de seguretat per l’eclipsi total del 12 d’agost.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 24, 2026
Més de 700 efectius dels Mossos vigilaran els desplaçaments fins als 23 punts d'observació oficials.
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La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha demanat que en cas de comprar-se unes ulleres, cal comprovar que estiguin homologades amb la norma ISO 12312-2. "Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi, això vol dir gairebé una hora i mitja abans de les 20:30h. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres", ha advertit Montserrat. Des del Departament de Salut, adverteixen que hi ha risc de patir lesions oculars irreversibles i greus que poden no notar-se immediatament.
Dispositiu especial de Trànsit
Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit preveu el desplaçament de fins a 50.000 persones als punts oficials d'observació amb l'AP-7 com a principal via de connexió el 12 d'agost. Per aquest motiu, la Generalitat ha decidit restringir la circulació de vehicles pesants a l'AP-7 en sentit sud des de les 14 hores fins a la mitjanit entre Martorell (Barcelona) i Ulldecona (Tarragona), i demanarà a la Direcció General de Trànsit (DGT) que també ho faci en sentit nord per facilitar la mobilitat i donar més capacitat a aquesta via.
Des de Trànsit es recomana evitar l'AP-7 i utilitzar vies alternatives com poden ser la C-25 a Girona, l'A-2 a Martorell, o l'N-340, l'N-420 o l'A-7 al sud de Catalunya. Els punts més conflictius podrien ser Amposta i Prades. També s'aconsella no moure's de casa si des d'allà es veu bé el fenomen. I en cas de mobilitzar-se, prioritzar fer-ho a peu o en transport públic. I sobretot, que la gent no s'aturi a l'autopista per observar l'eclipsi. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat "la importància de planificar el viatge amb temps, de consultar les principals vies de desplaçament i les vies alternatives també".
Reforç de la seguretat
En el marc de l'eclipsi, Interior desplegarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat viària, en especial al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També s'activaran a 150 Agents Rurals per preservar l'espai natural davant l'alt risc d'incendi. A més, hi haurà un reforç de la plantilla del 112 durant la jornada, ja que es preveu entre un 10 i un 15% més de trucades el dia de l'eclipsi.