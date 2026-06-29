La Generalitat i Fundesplai porten l'eclipsi solar als casals d'estiu perquè 100.000 infants el visquin amb seguretat
- El programa formarà monitors i aproparà el fenomen astronòmic a colònies, campaments i casals d'estiu
- Els participans aprendran què és un eclipsi i construiran un visor per observar-lo sense riscos
Prop de 100.000 infants i monitors dels casals, colònies i campaments de Fundesplai participaran aquest estiu en tallers per descobrir els secrets de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La iniciativa, impulsada pel Departament d'Universitats i Recerca, vol acostar el coneixement científic al lleure educatiu i garantir que els participants coneguin tant el fenomen astronòmic com les mesures de seguretat necessàries per observar-lo.
Durant la presentació del programa 'Eclipsi per a tothom: lleure', la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que l'objectiu és "propulsar tot el coneixement que tenim a Catalunya sobre l'eclipsi i fer-ho amb equitat".
Formació per als monitors
El programa formarà els monitors perquè puguin impartir activitats divulgatives als més petits. Els tallers explicaran què és un eclipsi, per què el d'aquest estiu és un fenomen excepcional i com observar-lo correctament, posant especial èmfasi en la importància de no mirar mai el sol directament sense ulleres homologades.
Aprendre experimentant
Les activitats combinaran teoria i pràctica. En una primera part, els nens i nenes compartiran els seus coneixements previs, resoldran dubtes i descobriran les bases científiques del fenomen. Posteriorment, cada infant construirà una capsa de projecció tipus pinhole, és a dir, com si es tractés d'un forat d'agulla, una alternativa segura que permet observar l’eclipsi de forma indirecta.
Apropar-se a la ciència
La iniciativa dona continuïtat al projecte 'Eclipsi per a tothom', desenvolupat durant el darrer curs als centres educatius de la mà de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, l'Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i l'Institut de Ciències del Cosmos. Ara el programa fa el salt als prop de 1.800 casals, colònies i campaments de Fundesplai amb la voluntat que l'eclipsi es converteixi en una experiència educativa i vivencial.
La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha defensat que la iniciativa contribueix a fomentar el pensament crític i a garantir que tots els infants tinguin accés a informació científica rigorosa. També ha remarcat la importància de promoure l'equitat i que "ningú quedi enrere" en l'accés al coneixement.
Per la seva banda, la consellera Núria Montserrat ha destacat que l'aliança amb Fundesplai és una oportunitat perquè milers d'infants i joves apropin la ciència també a les seves famílies i ha afegit que un fenomen tan excepcional com l'eclipsi pot acabar despertant noves vocacions científiques.
A més, la setmana del 12 d'agost coincidirà amb la pluja d'estels dels Perseids, un altre dels grans espectacles astronòmics de l'estiu que convertirà aquells dies en una ocasió única per mirar el cel amb curiositat i de manera segura.