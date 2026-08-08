Gandesa enllesteix els preparatius per a l'eclipsi solar
- La capital de la Terra Alta estableix un dispositiu amb restriccions per gestionar l'increment de visitants previst
- La majoria dels 27 punts d'observació habilitats per la Generalitat ja tenen l'aforament complet
Comença el compte enrrere per l'eclipsi del segle. Falten 4 dies, però molts dels 27 punts d'observació habilitats per la Generalitat ja estan complerts i els cossos de seguretat ja apliquen restriccions a alguns espais naturals. A municipis com Gandesa, on està previst que es vegi especialment bé, s'han habilitat zones extra per contemplar aquest fenomen astronòmic únic en perfectes condicions.
La ubicació de la capital de la Terra Alta és privilegiada i per aquest motiu preveuen una afluència important de visitants. Tot i comptar amb un espai principal d'observació, l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla i prepara restriccions davant de possibles aglomeracions.
Segons l'alcalde, Carles Luz, esperen "unes 4.000 persones, un gruix molt important de gent que es concentrarà just en una hora molt marcada". El cos d'Agents Rurals ha restringit des de divendres l'accés al cim del Puig Cavaller, així com al Parc Natural dels Ports.
El cap dels Agents Rurals al Montsià, Xavier Gilabert, assegura que "no calen grans aglomeracions de gent per poder tenir un conflicte" i concreta que "hi ha llocs en espais naturals que a la que passen 20 cotxes ja pots tenir una incidència greu".
Les precaucions en els entorns naturals s'accentuen davant la situació de risc molt elevat d’incendi. Es reforçarà també la presència d'agents dels cossos de seguretat i d'informadors ambientals.
Per conjurar el perill, l'Ajuntament demana als visitants comunicar l'assistència amb antel·lació, de manera que es pugui organitzar l'aparcament, i als residents a la població se'ls recomana no agafar el vehicle privat per a fer desplaçaments interns.
Les persones cegues podran viure l'eclipsi
Hi ha un col·lectiu que viurà l'eclipsi d'una manera diferent. Les persones cegues no poden apreciar tots els detalls d'un fenomen que és fonamentalment visual. Ara bé, gràcies a un dispositiu creat a la Universitat Autònoma de Barcelona podran sentir el so que fa la lluna quan tapa el sol.
L'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC n'ha fabricat 120. Estan inspirats en el projecte LightSound de la Universitat Harvard i serà la primera vegada que es fan servir a Europa. Catalunya és la comunitat autònoma que més en tindrà. Municipis com Montbrió del Camp s'han adherit a l'ús gratuït d'aquesta eina inclusiva, promoguda per la Generalitat.
Esgotats els filtres per a càmeres
Davant l'eclipsi solar total de la pròxima setmana, els especialistes en fotografia avisen: si no utilitzem un filtre adequat podem exposar-nos a trencar la càmera. Es tracta d'un filtre especial que costa entre 50 i 70 euros, però que ara ja és difícil de trobar perquè moltes botigues han venut tots els que tenien.
Aquesta mena de filtres són imprescindibles per no arriscar-se a fer malbé la càmera fotogràfica si es volen captar instantànies de l'eclipsi. Els professionals del sector aconsellen als que vulguin immortalitzar el moment amb el telèfon mòbil que se centrin en capturar l'ambient.