Trànsit preveu molta mobilitat per l'eclipsi i demana evitar l'AP-7 cap a l'Ebre
- A partir de les 14 h d'aquest dimecres, es restringeix la circulació de camions a l'AP-7 en sentit sud
- El 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi solar total serà dins de la mateixa comarca
L'eclipsi solar d'aquest dimecres també es notarà a les carreteres. El Servei Català de Trànsit calcula que fins a 50.000 persones es desplaçaran fins als punts oficials d'observació, amb l'AP-7 com una de les principals vies d'accés. Per evitar col·lapses, s'ha preparat un dispositiu especial de mobilitat.
La principal mesura serà la restricció de la circulació de camions a l'AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Ulldecona, des de les 17 h fins a la mitjanit. En sentit nord, hi haurà una limitació de circulació restringida al carril dret i amb un límit de 80 km/h. A més, es desplegaran 700 efectius dels Mossos arreu del territori.
Evitar l'AP-7
Trànsit recomana evitar l'AP-7 i buscar rutes alternatives, com l'A-7 per arribar a les Terres de l'Ebre o l'N-420 i la T-11 a l'altura de Reus. Els conductors que vagin cap a Ponent des de les comarques gironines poden optar per l'A-2 o la C-25.
Els punts on es preveuen més complicacions són Amposta i Prades, tot i que Trànsit destaca que prop del 60% dels desplaçaments es faran dins de la mateixa comarca, fet que hauria de reduir la pressió sobre la xarxa viària.
Així, es demana planificar el desplaçament amb antelació, consultar l'estat de les carreteres i tenir presents les rutes alternatives. El SCT també ha insistit en la importància de conduir amb prudència, especialment a l'AP-7 al pas per les Terres de l'Ebre, on l'autopista té només dos carrils per sentit.
En qualsevol cas, recorden que aturar-se a l'autopista o al voral per observar el fenomen és una pràctica molt perillosa i prohibida.
Dispositiu a Montjuïc i Collserola
A Barcelona l'eclipsi serà parcial: la lluna ocultarà el 99,7% del sol. Per això, es preveu que es concentri un gran volum de gent a Montjuïc, Collserola, miradors i platges. Per garantir la seguretat, mobilitat i convivència, la Guàrdia Urbana activarà un dispositiu especial entre les 14 h i les 24 h.
Aquest operatiu també preveu incrementar la vigilància de les principals vies d'entrada i sortida de la ciutat, evitar estacionaments irregulars i la coordinació amb els serveis d'emergència. La Guàrdia Urbana reforçarà els dispositius de seguretat ciutadana per prevenir delictes i actes incívics.
Vigilància al mar
Al mar, es preveu una allau d'embarcacions. Per això, es reforçarà la vigilància amb la unitat marítima dels Mossos i les de Salvament Marítim. El sector nàutic recorda que la normativa no permet l'ús d'elements com taules de paddlesurf o caiacs des d'una hora abans que es pon el sol i fins una hora després de la seva sortida, al matí.
I això no només ara per l'eclipsi, sinó sempre, durant tot l'any. "Aquestes embarcacions han de permetre que les que sí que puguin sortir ho facin amb seguretat i no col·lapsin els cossos de salvament", assegura Ramon Vallverdú, president del Club Nàutic de Cambrils.
El 112 es reforça
Protecció Civil fa una crida a la prudència i recorda que el gran volum de persones també pot afectar puntualment altres serveis. En aquest sentit, la sotsinspectora Inma Solé adverteix que les connexions de telefonia es podrien veure afectades: "Pot provocar que la xarxa quedi bloquejada", ha assegurat a Ràdio 4.
D'altra banda, per fer front a un possible augment d'incidències, el telèfon d'emergències 112 reforçarà el servei amb un 15% més de personal durant la jornada.