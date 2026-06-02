Un temple "perfecte" i testimoni del temps
Sagrada Família
PASSIÓ
Un templo “perfecto” y testigo del tiempo
Fachada de la Pasión
Gaudí va concebre la façana de la Passió després de viure una experiència propera a la mort. El 1911, l'arquitecte es va retirar a la localitat de Puigcerdà, a la Cerdanya, per recuperar-se de la febre de Malta en un ambient més saludable que el de la Barcelona industrial de l'època. Allà va acabar el seu disseny de l'entrada de la Sagrada Família que mira a ponent i en la qual es relaten els últims dies de Jesucrist.
Els esbossos fets en aquells dies van servir per reprendre les obres d'aquesta façana el 1954. L'estructura del pòrtic i els campanars es va acabar el 1986 i l'escultor Josep Maria Subirachs es va encarregar de transformar els dibuixos de Gaudí en un conjunt de 12 grups escultòrics que va concloure el 2005. Va ser declarat bé d'interès nacional el 2019.
La memòria d'una època
La Sagrada Família fa 144 anys que veu passar la història d'Espanya. Gairebé un segle i mig sent de vegades testimoni i de vegades objecte de protestes, guerres i esdeveniments esportius i artístics en un temps en què Barcelona ha destacat com un dels principals pols del desenvolupament cultural, tecnològic i econòmic del país.
La primera pedra de la Sagrada Família es va col·locar en un lloc que encara no formava part de Barcelona. Aquí "hi havia masies, camp i bestiar", descriu la coordinadora del Centre de Documentació de la basílica, Laia Vinaixa. El Poblet, que avui es coneix com el barri de la Sagrada Família, "era un espai molt diferent del que és ara", explica.
Es troba a la part alta de l'Eixample, un districte que va aparèixer a finals del segle XIX i començaments del XX, quan Barcelona i Catalunya estaven en plena industrialització. Allà va construir els seus grans palaus modernistes la burgesia de l'època, amb membres tan importants per Gaudí com el comte Eusebi Güell, per qui va realitzar diversos projectes.
Però el Poblet va ser en el seu origen un barri obrer al voltant de les fàbriques que creixien a la vora de la ciutat. I allà va ser on Gaudí va crear el seu "petit univers". Les cròniques de l'època expliquen que l'arquitecte rebia nens i curiosos que visitaven les obres i saludava tots els empleats pel nom.
Per a l'arquitecta i historiadora Chiara Curti això és "un detall que manifesta grandiositat" i que contrasta amb la lògica industrial predominant: "Anomenar-te pel teu nom i fer-te partícip transforma completament la idea del treball en aquell moment; és mirar-te com a persona per donar-te una responsabilitat, exactament el contrari del que passava a les fàbriques".
“Com és que al segle XXI es construeix una catedral?”
La Sagrada Família va patir el rebuig a les manifestacions públiques de fe que es van imposar a Barcelona arran dels incidents de la Setmana Tràgica de 1909. El taller i parts de les obres van ser atacats els primers dies de la Guerra Civil. Amb les maquetes de Gaudí destruïdes, la construcció no va poder continuar fins a la postguerra; i va ser gràcies a la feina del Centre de Documentació del temple. "Els arquitectes que van treballar amb ell van començar a recopilar de nou tota la documentació per poder seguir amb l'obra" i, "amb els trossos de les maquetes que van quedar i amb algunes fotos que s'havien publicat, començar a treballar", explica la responsable de l'arxiu, Laia Vinaixa.
Des d'aleshores, les obres han avançat a ritmes diferents, amb aturades com la provocada per la pandèmia de coronavirus del 2020. Els terminis s'han anat endarrerint, però les torres principals s'han completat en poc més d'una dècada i Lleó XIV s'encarregarà de beneir la torre de Jesús, acabada de construir, aquest juny. Serà una celebració "totalment popular", afirma el president delegat de la Junta Constructora del temple, Esteve Camps.
Aquesta serà la tercera visita papal a la Sagrada Família. Camps ja va ser present a l'anterior, el 2010, quan Benet XVI va atorgar a la Sagrada Família el títol de basílica menor. Un moment del qual té gravada la pregunta que li va fer el papa: "Com és que al segle XXI es construeix una catedral?".
Lleó XIV serà, per tant, el tercer pontífex que visita la basílica. I després dels viatges de Joan Pau II, el 1982, i el de Benet XVI, el d'enguany pot suposar un pas més en l'aspiració de canonitzar Gaudí. El procés va començar als anys noranta i va avançar el 2025, quan Francesc el va declarar venerable.
El papa ve ara a beneir l'edifici més alt de la cristiandat, que a més satisfà el desig de Gaudí que l'obra humana no superés l'alçada de la muntanya de Montjuïc. "Hem complert a la lletra tota la voluntat d'Antoni Gaudí", s'enorgulleix Camps.
- Sagrada Familia (Barcelona, 2026) · Modernisme - 172,5 metres
- Catedral d'Ulm (Alemanya, 1890) · Gòtic - 161,53 metres
- Basílica de Nostra Senyora de la Pau de Yamoussoukro (Costa d'Ivori, 1989) · Neorenaixement - 158 metres
- Església de Sant Nicolau (Hamburgo, Alemanya, 1874) · Neogòtic - 147 metres
- Basílica de Nostra Senyora de Licheń (Stary Licheń, Polònia, 2000) · Neoclassicisme - 141,5 metres
- Basílica de Sant Pere (Roma, Itàlia, 1626) · Renaixement - 132,1 metres
- Catedral de Maringá (Brasil, 1972) · Modernisme - 124 metres
- Catedral de Sant Pere i Sant Pau (Sant Petersburg, Rússia, 1733) · Barroc - 123 metres
- Església de Riverside (Nova York, EUA, 1930) · Neogòtic - 119,8 metres
- Basílica del Vot Nacional (Quito, Equador, 1988) · Neogòtic - 115 metres
- Catedral de Santa Maria del Fiore (Florència, Itàlia, 1434) · Gòtic - 114,5 metres
- Catedral Basílica de Nostra Senyora del Roser (Manizales, Colòmbia, 1939) · Neogòtic - 113 metres
- Catedral de La Plata (Argentina, 2000) · Neogòtic - 112 metres
- Catedral de Sant Pau (Londres, Regne Unit, 1710) · Barroc - 111 metres
- Catedral de Notre-Dame (París, França, 1345) · Gòtic - 96 metres
Gaudí i la religió
L'arquitecte Cèsar Martinell, contemporani de Gaudí, considerava que l'artífex de la Sagrada Família "va caminar de la filantropia laïcista a la caritat cristiana". No obstant això, com recorda l'historiador i hispanista Gijs Van Hensbergen, un jove Gaudí ja va recórrer a la interpretació de la Bíblia per dissenyar la porta d'un cementiri en un dels seus primers projectes com a estudiant. Així comença una recerca del temple cristià perfecte en la qual va anar adquirint un sòlid coneixement religiós que es reflecteix en cadascun dels espais del temple barceloní: des del misteri de la Trinitat, que ordena la comprensió global de l'edifici, fins als temes de les façanes, que resumeixen un relat teològic complet.
La Sagrada Família s'ordena com una piràmide que apunta al cel i Gaudí la concep com un pont entre allò terrenal i allò celestial. "Va fer el que Goya i el Greco havien fet abans que ell: il·lustrar de forma precisa la realitat plàstica del món espiritual", resumeix Van Hensbergen. En la seva biografia sobre l'arquitecte, reeditada per al centenari de la seva mort, descriu Gaudí com un cristià que no era ni "mut ni obedient".
Gaudí va triar els 7,5 metres com a mesura base per a les proporcions del temple. Un nombre entre el set, vinculat en l'imaginari cristià a l'obra de la creació i l'ideal terrenal de la humanitat, i el vuit, que remet al diví, a l'més enllà i a Jesús en la Resurrecció.
El 7,5 ordena el temple tant en planta com en alçada. La torre de Jesucrist, la més alta de la basílica, assoleix 172,5 metres, és a dir, 23 vegades 7,5; i el recorregut des de l'absis fins a l'entrada mesura 90 metres, que dividit entre 12 torna a donar 7,5. Aquesta lògica es repeteix en les grans cotes de l'interior: 45 metres a la nau principal, 60 metres al transsepte i 75 metres a l'absis.
Van Hensbergen defineix el treball de Gaudí com una forma d'oració en si mateix. El deixeble de l'arquitecte català Domènec Sugrañes va explicar que entenia l'Evangeli "com una farmàcia" on proveir-se de "substàncies curatives". No obstant això, els experts recorden que en l'obra de Gaudí l'estètica és conseqüència de l'estructura. La forma neix directament de la força, amb la natura com a mètode de càlcul. Això el situa com a precursor de l'arquitectura orgànica, l'enginyeria biomimètica i el disseny paramètric contemporani.
El llindar de la "Nova Jerusalem"
Chiara Curti explica que Gaudí triava les persones del seu cercle íntim "pel cor", que "tenia amics molt més joves que ell" i que dedicava molt de temps a explicar la Sagrada Família. "Qui no coneix alguna cosa no la pot estimar", assegurava l'arquitecte, en una filosofia que per a la historiadora pretén crear una comunitat de "persones que estimessin la Sagrada Família" i que "poguessin un dia defensar-la".
D'alguna manera, el claustre de la Sagrada Família representa el llindar que dona accés a aquesta comunitat. Una solució revolucionària que trenca amb la concepció clàssica d'aquest espai, que des de l'Edat Mitjana s'havia situat a un costat del temple. Gaudí va imaginar un claustre que abracés el temple, que l'aïllés del soroll i que l'allunyés del carrer per garantir l'ambient íntim, tranquil i silenciós dels monestirs.
En aquesta concepció de zona de transició entre el món terrenal de Barcelona i l'espiritual de l'interior de la basílica, Gaudí va pensar que el claustre serviria per celebrar processons. Per això el va guarnir amb roses, rams d'olivera i fulles de palma, que rememoren l'entrada de Jesús a Jerusalem.
L'accés al claustre es fa des de quatre portals, situats als dos extrems del creuer. Des de la façana del Naixement, es travessen els consagrats a les mares de Déu del Roser i de Montserrat. Els dos portals al costat de la façana de la Passió estan dedicats a la Mercè i la mare de Déu dels Dolors.
Conscient que no podria veure els quatre portals acabats, Gaudí es va esforçar a completar el del Roser, les escultures originals del qual van ser destruïdes en els assalts anticlericals ocorreguts durant els primers dies de la guerra civil.
Als quatre angles del quadrat que forma el claustre, Gaudí situa dues sagristies, el baptisteri i la capella de la Penitència. A més, col·loca una altra capella darrere l'absis, que dedica a la Mare de Déu de l'Assumpció.
La natura com a llenguatge de la creació
La natura és un factor constant en l'obra de Gaudí que també apareix a la Sagrada Família. Ho fa de dues maneres: com a element estructural i com a ornament. Trenca així amb els costums de l'art religiós del segle XIX.
La creació divina impregna tota l'estètica del temple, que està concebut com un organisme. L'interior de les naus està concebut com un bosc i la façana del Naixement és plena d'animals, flors i plantes. Un repertori de petxines, gallines, ocells, àguiles, roses, ametllers, cirerers, lliris i passiflores que celebren el naixement de Crist com una explosió de vida.
Gaudí converteix la botànica en teologia visual. Els acabaments de les torres i altres elements decoratius incorporen fruites, raïms de raïm i espigues de blat. Són formes naturals, però també símbols cristians que al·ludeixen a l'abundància, la fecunditat i l'eucaristia.
El color, la llum i les voltes
Per Gaudí, l'arquitectura havia d'estar viva, i feia servir el color com a expressió d'aquesta vitalitat. "Comprenia molt bé com el color i el símbol funcionaven junts, expressant el seu significat més enllà de l'abast del racional", comenta Van Hensbergen. En aquest sentit, la llum no és només un recurs decoratiu, sinó teològic, i l'arquitectura està dissenyada per captar-la, modular-la i transformar-la en un missatge.
El sol de llevant il·lumina la façana del Naixement per reforçar l'alegria de la vida i el de ponent s'utilitza per endurir les figures de la façana de la Passió. La Glòria, tema de l'entrada principal de l'edifici, s'associa a la llum zenital del migdia.
"Jo crec que l'essència de la Sagrada Família és que ens ofereix la possibilitat de tornar a meravellar-nos de la realitat", resumeix Chiara Curti. Aquesta narrativa de la llum s'aprecia especialment dins del temple. Les vidrieres dissenyades per Joan Vila-Grau en la primera dècada d'aquest segle no cerquen només bellesa cromàtica, sinó una atmosfera gairebé mística, que converteix la il·luminació interior en una experiència espiritual.
A més de per les vidrieres, la llum es filtra a les naus per les obertures entre les "copes" de les columnes arbòries, cosa que crea un efecte lluminós que convida a la meditació i el recolliment. Per Gaudí, la llum no sols havia d'il·luminar l'espai, sinó també colorar-lo, perquè, com ell deia, "el sol és el millor pintor".
Bibliografia:
Centelles, F. (2025). Objectiu Sagrada Família. Betevé
Curti, C. (2025). Mi Gaudí: la biografía escrita por sus amigos. Triangle Books
National Geographic. (2025). Gaudí: La vida y las obras maestras del gran genio de la arquitectura. RBA Revistas
National Geographic. (2026). La Sagrada Familia toca el cielo. RBA Revistas
Rius Santamaria, C. (2012). Gaudí i la quinta potència. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Van Hensvergen, G. (2026). Antoni Gaudí: una biografía. Taurus
Diversos. (2023). Sagrada Familia. Dosde
Diversos. (2023). Gaudí, obra completa definitiva. Dosde
