La Generalitat eleva a 40 anys l’accés als Préstecs Emancipació
- Salvador Illa anunciat que s'eleva de 35 a 40 anys l’edat màxima per optar als crèdits al 0% per comprar un primer habitatge
- Els immobles adquirits amb aquests ajuts passen a ser habitatges de protecció oficial de preu limitat de forma permanent
El Govern eleva de 35 a 40 anys l’edat màxima per optar als Préstecs Emancipació, una línia de finançament destinada a facilitar l’accés al primer habitatge. La mesura, presentada pel president Salvador Illa, entrarà en vigor l’1 de juny i situa Catalunya com la primera comunitat que amplia aquest límit d’edat.
Aquests crèdits al 0% d’interès permeten finançar fins al 20% del valor del pis —la part que habitualment no cobreixen els bancs— amb un màxim de 50.000 euros. El retorn del préstec no comença fins a acabar de pagar la hipoteca, amb un termini màxim de 30 anys.
Impacte i beneficiaris
Amb aquesta ampliació, el Govern calcula que més de 600.000 persones podran accedir al programa. Des de la seva posada en marxa fa menys d’un any, els préstecs ja han permès a prop de 1.700 joves comprar el seu primer habitatge, amb un import mitjà de més de 36.000 euros.
Els immobles adquirits amb aquests ajuts passen a ser habitatges de protecció oficial (VPO) de preu limitat de manera permanent. Això implica restriccions en la venda o el lloguer posterior, com ja preveien les condicions inicials del programa. A més, els sol·licitants han de complir requisits com no superar un llindar d’ingressos i destinar l’habitatge a residència habitual.
Altres novetats del programa
La nova regulació incorpora millores com la possibilitat de finançar la compra de pàrquing o traster al mateix edifici i flexibilitza la compra d’obra nova encara sense referència cadastral definitiva. Segons el Govern, aquestes mesures busquen eliminar obstacles administratius i facilitar l’accés real a la compra.