El Govern registra uns pressupostos de prop de 50.000 milions amb un augment del 22%
- La consellera xifra en 4.600 milions els destinats a finançar els compromisos pactats amb Comuns i ERC fins al 2030
- La partida total suma 9.000 milions, amb 4.100 milions per inversions
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest divendres el projecte de pressupostos al president del Parlament, Josep Rull, després de l’aprovació en un Consell Executiu extraordinari.
Els pressupostos de la Generalitat arriben a prop de 50.000 milions d’euros, més de 9.000 milions respecte als del 2023, els darrers aprovats, cosa que representa un creixement del 22%.
Des del Parlament, Romero ha subratllat “l’ambició” del projecte i ha defensat que els comptes “responen a les necessitats del país” i estan “al servei de tothom”.
Compromisos i inversions
El projecte inclou 4.600 milions d’euros per complir els acords amb ERC i els Comuns fins al 2030, que se sumen als 4.100 milions en inversions ja previstos. També contempla un augment de recursos en sanitat, educació i drets socials, tot i que sense concretar-ne les xifres.
Calendari parlamentari
Amb l’entrada del projecte al Parlament, l’aprovació definitiva es preveu entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Abans, els grups disposen de deu dies per presentar esmenes a la totalitat, que es votaran del 2 al 4 de juny, i de 20 dies més per a les esmenes a l’articulat. Un possible dictamen del Consell de Garanties Estatutàries podria retardar la votació final aproximadament un mes.