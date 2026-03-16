Resignació entre els usuaris afectats per les obres del túnel del Garraf
- Usuaris i entitats denuncien manca d’informació, retards i horaris poc realistes en el primer dia d’afectacions
- Sitges reclama busos directes a Barcelona, fiabilitat horària i l'alliberament del peatge
El primer dia d'obres al túnel del Garraf ha començat amb cues i incertesa entre els usuaris de la línia R2 Sud i els Regionals. Des de primera hora del matí, a l’estació de Sant Vicenç de Calders, els informadors de Renfe intentaven ordenar l’arribada de passatgers i dirigir-los cap als autobusos habilitats fins al Prat de Llobregat o cap als trens disponibles.
Molts han avançat l’hora de sortida de casa per assegurar-se arribar a temps a la feina o als estudis, conscients que el trajecte podria allargar-se més del previst.
És el cas de Silverio, veí del Vendrell, que ha sortit tres hores abans de casa per poder arribar a Barcelona a la seva jornada laboral. “He de ser a la feina a les deu. Marxo amb molt marge perquè cada dia és una aventura”, lamenta.
Per la seva banda, Lúcia Canal, estudiant, ha dit ressignada que l'aplicació de Renfe no li ha funcionat correctament i s'ha plantejat una segona opció: “No sé a quina hora arribaré perquè la carretera segurament està saturada".
Les esperes també han estat llargues. La Indira ha estat 40 minuts a l'andana sense tenir coneixement d'horari, ni "cap tipus d'informació".
Però no tot ha estat el haver de sortir abans, perquè els qui han pujat al tren han anat més apretats que de costum. L'Isaac denuncia haver viatjat assegut a terra i critica que el tren hagi parat a Vilafranca i els hagin fet baixar "sense que ningú sabés què passava”.
A Sitges ja s'havien passat al bus
A Sitges, l’inici de les obres han estat com un dia més. Alguns fa temps que han deixat d’utilitzar el tren de manera habitual per les incidències recurrents. “El tren mai va bé, ja m’he acostumat al bus”, afirma Cesc Lacalle, estudiant.
L’alcaldessa, Aurora Carbonell, que ha volgut comprovar el funcionament del dispositiu sobre el terreny, ha reclamat autobusos directes entre el municipi i Barcelona i horaris ferroviaris fiables. També ha tornat a demanar l’aixecament temporal del peatge de Vallcarca mentre durin els treballs.
Busos plens en hora punta i buits la resta
A l’estació del Prat de Llobregat, un dels punts clau del dispositiu, el moviment d’autobusos ha estat constant. Alguns vehicles han arribat plens coincidint amb les hores punta d’entrada a la feina i als centres educatius, però fora d’aquestes franges molts han circulat amb pocs passatgers.
La Mònica, que viatja habitualment de Calafell a Barcelona, explica que el seu trajecte ha estat tranquil. “Hem vingut amb el conductor els dos solets”, diu en to irònic.
Altres usuaris valoren positivament la senyalització per trobar els autobusos, tot i que alguns han hagut d’esperar entre serveis o han trobat trànsit a la carretera.
Transbordaments curts i horaris
Des de la Plataforma Dignitat a les Vies, la lectura és molt més crítica. La seva portaveu, Anna Gómez, considera que el pla alternatiu és un “pla d’oficina” dissenyat sense tenir en compte les necessitats reals dels usuaris amb horaris que inclouen transbordaments de només dos o tres minuts.
En la mateixa línia, apunten a problemes d’organització interna. Assegura que alguns retards s’han produït perquè els horaris dels maquinistes no s’han adaptat a la nova planificació del servei amb via única.
Renfe parla de “normalitat relativa”
Des de Renfe defensen que les primeres hores del dispositiu alternatiu s'han desenvolupat dins del previst. El portaveu de la companyia, Antonio Carmona assegura que abans de l'inici dels treballs ja s'havia fet un “treball molt important d’informació i tasques preventives”.
També la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha valorat positivament l’arrencada del dispositiu, tot i admetre que el primer dia sempre deixa marge de millora. “Estarem amatents per ajustar el servei si cal i millorar tot allò que sigui possible”, ha afirmat.