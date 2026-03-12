Rodalies mantindrà la gratuïtat fins al 31 de març
- La xarxa continua amb afectacions greus, talls de línia i més de 200 limitacions de velocitat
- La mesura havia de durar inicialment fins al 26 de febrer
La Generalitat allarga la gratuïtat dels títols de Rodalies i Regionals fins al 31 de març. Una decisió obligada perquè la xarxa no ha recuperat la normalitat prevista per al 15 de març.
L'allargament arriba després que les revisions i reparacions posteriors al sinistre ferroviari de Gelida hagin evidenciat més afectacions del que s’havia estimat inicialment. El Govern i el Ministeri de Transports han fixat finals de març com el termini per resoldre la majoria d’incidències detectades.
La gratuïtat es va establir com a mesura compensatòria després de l’accident del 20 de gener a Gelida, que va obligar a suspendre tota la xarxa de Rodalies. Inicialment, havia de durar del 26 de gener al 26 de febrer, però els treballs d’Adif i les incidències acumulades van portar a un primer allargament fins al 15 de març.
Una xarxa que encara funciona sota mínims
Malgrat els esforços de reparació, Rodalies continua lluny de la normalitat. Encara hi ha trams sense servei a l’R3, R4, R8 i R15, una situació que afecta cada dia milers d’usuaris.
A això s’hi sumen més de 200 limitacions temporals de velocitat, que provoquen retards i demores constants en la resta de línies. Concretament, segons documents interns d’Adif, la xarxa acumula 218 limitacions de velocitat en 188 km, especialment a l’àrea de Barcelona, una de les més afectades.
Aquestes restriccions responen tant a les inspeccions arran de l’accident com a dèficits històrics d’inversió i manteniment. A més, continuen obertes diverses zones amb obres i puntuals talls no programats.