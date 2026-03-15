Comencen les obres al túnel del Garraf: tres mesos d'afectacions a l'R2 Sud i als Regionals del sud
- Els trens passen a circular per via única entre Sitges i Garraf
- Renfe activa un pla alternatiu amb autobusos i reforços en algunes línies
Des d'aquest dilluns i durant els pròxims tres mesos, molts usuaris tornaran a pensar-se si anar a la feina en tren és la millor opció. Altres miraran el rellotge abans d'entrar a l'estació. Comença un nou període d'afectacions a la xarxa ferroviària catalana amb les obres als túnels del Garraf, un dels punts més sensibles del corredor sud.
Els combois passen a circular per via única entre les estacions de Sitges i Garraf, per tant, menys freqüències, més temps de trajecte i canvis en el servei a la línia R2 Sud i als Regionals del sud.
Les actuacions serveixen per reforçar estructures exposades a l'ambient marítim, sobretot després de l'accident a Gelida a finals de gener, que va descobrir diversos desperfectes.
Menys trens i més temps de viatge
El servei de la línia R2 Sud es redueix progressivament a mesura que els trens s'acostin al tram afectat. Entre Barcelona i el Prat de Llobregat hi passen a haver vuit trens per hora i sentit, sis entre Barcelona i Castelldefels, quatre entre Barcelona i Garraf i només dos entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders, que circulen amb doble composició per augmentar la capacitat de passatgers.
Renfe disposa d’un tren de reserva a Sant Vicenç de Calders i un altre a Vilanova per intentar minimitzar les incidències.
Pla alternatiu per als Regionals
Els viatgers dels Regionals del sud han de combinar tren i autobús en bona part del trajecte. El servei ferroviari es manté entre Barcelona i el Prat de Llobregat, però entre el Prat i Sant Vicenç de Calders s'ha de fer amb bus.
Des de Sant Vicenç de Calders, els trens continuen cap a Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa o PortAventura, com és habitual. També hi ha dos trens per sentit que es desvien per Vilafranca del Penedès en dies feiners, tot i que el trajecte pot allargar-se uns 40 minuts.
Reforç d'autobusos i informació als viatgers
Per compensar la reducció de trens, s'han reforçat diverses línies d’autobusos interurbans del corredor amb unes 14.400 places addicionals, especialment en hores punta. Entre els reforços hi ha línies com la Barcelona–Sitges o la Barcelona–Vilanova.
Alhora, s'ha desplegat un dispositiu informatiu amb auxiliars a les estacions del Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders, així com cartells, avisos per megafonia i informació als trens i a les xarxes socials.
Dubtes entre usuaris i municipis
Malgrat el dispositiu previst, plataformes d’usuaris i alguns alcaldes han expressat dubtes sobre el pla alternatiu de transport. Consideren que alguns transbords previstos entre tren i autobús tenen marges de només dos o quatre minuts i temen que això generi més retards i incertesa.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que el pla està “ben dimensionat”, però assegura que es revisarà durant els primers dies i s’hi introduiran millores si es detecten problemes.