Les ventades deixen 4 ferits, problemes de mobilitat i talls de llum
- Les ratxes més fortes d'aquest episodi s'han registrat a l'Alt Empordà i el Berguedà
- Malestar a l'Ajuntament de Girona perquè considera que el Govern no ha actuat amb tant de zel com ho va fer fa unes setmanes
Un temporal amb ratxes de vent de més de 160 quilòmetres per hora al nord-est ha deixat aquest diumenge 4 persones ferides lleus, ha obligat a tallar carreteres i línies fèrries i ha provocat una llista llarga d'incidències, principalment per caigudes d'arbres i elements de façanes.
Protecció Civil havia activat en fase d'alerta el pla d'emergències VENTCAT per fortes ratxes de vent a les comarques de Berguedà, Ripollès, Alt Empordà i el nord de Cerdanya, així com per mala mar per temporal marítim a la Costa Brava. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la part més àlgida del temporal ja ha passat, però encara es farà notar, amb menys força, dilluns al matí.
Les ratxes més fortes d'aquest episodi registrades en estacions meteorològiques han estat a Portbou (Alt Empordà), on el vent ha arribat als 167 quilòmetres per hora, al santuari de Queralt (Berguedà) amb 161 quilòmetres per hora i a Guardiola de Berguedà, amb 118 quilòmetres per hora. En algunes de les estacions gironines feia més d'una dècada que no registraven ratxes tan fortes com les d'aquest diumenge.
4 ferits lleus i talls de llum
Des de l'inici d'aquest episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.649 trucades per incidències relacionades amb el vent. Més del 90% corresponen a actuacions per caiguda d'arbres, branques o elements de façanes.
Els Bombers de la Generalitat, que han reforçat les seves dotacions a la província gironina per aquest temporal, han atès 1.311 avisos derivats directament per les fortes ratxes de vent, dels quals més d'un miler s'han rebut des de la regió metropolitana de Girona.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que ha atès 4 persones ferides lleus a conseqüència del temporal. A Salt, una dona ha quedat ferida en caure-li una peça del sostre al cap en una casa ubicada a la plaça de Catalunya de la localitat. L'han traslladada a l'hospital Josep Trueta, on ha ingressat en estat lleu.
D'altra banda, a la Jonquera, un home ha rebut al carrer l'impacte d'una branca d'arbre arrencada pel vent i l'han evacuat en estat lleu a l'hospital de Figueres. També a les comarques gironines, a Garrigàs, un altre home també ha resultat ferit lleu, i a Santa Cristina d'Aro, una branca ha ferit a la via públia una altra dona, que ha estat traslladada en estat lleu a un ambulatori de Sant Feliu de Guíxols.
Al Ripollès, un arbre ha caigut sobre una línia d'alta tensió, cosa que ha deixat sense subministrament elèctric uns 2.900 abonats de la zona, mentre que a altres comarques de Girona 5.031 abonats s'han quedat sense llum per danys en 7 línies de mitja tensió, segons ha indicat Protecció Civil. Durant el dia s'han registrat talls de subministrament elèctric també a diversos municipis de les Terres de l'Ebre, amb 5.533 abonats afectats només al terme municipal d'Amposta.
En aquests moments (19.30h) son 5.000 els clients els afectats sense llum segons Endesa:
✅️ 2700 clients a Girona (mobilitzant 8 grups electrògens per deixar-los connectats aquesta nit)
✅️ 2300 al Ripollès (s'estan instal·lant 5 grups electrògens)#VENTCAT pic.twitter.com/0904MCOklm“
Pel que fa a afectacions de mobilitat, destaca que la caiguda d'arbres i tanques sobre les vies, per altra banda, ha obligat a tallar al trànsit ferroviari a la línia de Rodalies i Mitja distància R11 i RG1, entre Maçanet-Massanes i Figueres. El Servei Català de Trànsit ha assenyalat el tall de mitja dotzena de carreteres de la província de Girona i del nord de Barcelona per la caiguda de branques i arbres a la calçada.
Malestar a la ciutat de Girona
Un dels entorns urbans més afectats per les ventades d'aquest diumenge ha estat la ciutat de Girona, on el temporal ha provocat un tall de subministrament elèctric al pavelló de Fontajau durant el partit entre el Bàsquet Girona i el Morabanc Andorra.
Per precaució, l'Ajuntament ha decidit tancar el parc de les Pedreres, el de la Devesa i el del Migdia i ha suspès totes les activitats a l'exterior que hi havia programades, com la Cursa dels Àngels, el Fòrum Formatge Artesà Girona 2026 i el Via Crucis al Camí de les Creus. Alhora s'han tancat tots els equipaments municipals com els pavellons, la Fira de Girona i l'Auditori.
Girona no era un dels municipis inclosos en la llista de Protecció Civil que va portar la tarda de dissabte a enviar una alerta als mòbils per avisar la ciutadania del risc que suposava el temporal. Això ha fet que l'alcalde Lluc Salellas mostrés públicament el seu malestar amb el Govern. Denuncia un greuge comparatiu respecte a l'alerta general decretada fa unes setmanes quan el fort vent va afectar de forma important l'àrea metropolitana de Barcelona
A Figueres, l'Ajuntament ha tancat els accessos als accessos a parcs i jardins, mentre que a Sant Joan de les Abadesses (Girona) el vent ha enderrocat un arbre centenari al costat del monestir de la ciutat.