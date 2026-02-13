El temporal Oriana obliga a ajornaments i ajustos a diverses rues de Carnaval
- Sant Feliu de Guíxols celebrarà la rua el 20 de febrer
- Interior demana escurçar recorreguts i revisar elements vulnerables
Després del fort episodi de vent, amb restriccions de mobilitat i la suspensió o l'endarreriment d’actes de Carnaval, aquest dissabte moltes rues tornen a mirar al cel.
Arriba el temporal Oriana, carregat de vent, fred i mala mar, especialment concentrat al Prepirineu, el Pirineu, les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Una jornada que no preveu tantes incidències i, en general, hauria de permetre les celebracions amb relativa normalitat.
Els balls, la disbauxa i els carrers plens de colors es mantindran en diversos punts del territori; d’altres, en canvi, han optat per la prudència.
Rua ajornada a Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols ha ajornat la rua a divendres vinent, 20 de febrer. D'una banda, el vent dificulta el desplaçament de les carrosses i afecta la mobilitat de les colles participants; de l’altra, complica la coordinació d’ambulàncies i dels dispositius de seguretat.
A més a més, la pluja persistent està “impossibilitant” els preparatius i l’organització prèvia de l’espectacle. Algunes carrosses ja havien renunciat a sortir per si l’aigua malmetia els elements decoratius.
Es manté el Ball del Tongo, previst a dos quarts de dotze de la nit, perquè se celebra a l’interior de l’Envelat del Guíxols Arena.
Interior demana ajustar recorreguts
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha instat els consistoris a “ajustar els itineraris o reduir els recorreguts” davant la previsió de noves ràfegues de vent.
També ha demanat als municipis on es preveuen ratxes més fortes que analitzin els “elements de major vulnerabilitat” i prenguin les decisions necessàries per garantir la seguretat de la ciutadania, tal com ja es va fer amb les cavalcades de Reis. Els ajuntaments estan revisant l’estat dels carrers.
Lleida revisa l’arbrat i reprograma actes
A Lleida, la Paeria fa tasques preventives de revisió i manteniment de l’arbrat per on passa la Rua de Carnaval de dissabte a la tarda per garantir la seguretat de participants i assistents.
L’empresa concessionària del servei de jardineria municipal treballa al carrer Doctora Castells, als Camps Elisis i a l’aparcament de Fira de Lleida, on s’estan retirant branques seques que podrien suposar un risc durant el pas de carrosses i comparses.
Al carrer Santa Cecília, es talarà de manera urgent un lledoner que, a causa de l’acumulació d’aigua dels últims dies i la inclinació que presenta.
D’altra banda, els actes previstos per dijous i ajornats per l’alerta de vent s’han reprogramat per a aquest dilluns: el Carnestoltes al Centre Històric, a la plaça de l’Ereta a les sis de la tarda, i la Tupinada popular, el pastís de Carnaval i el Vespreig especial Tupina, a partir de dos quarts de set al Pati de les Comèdies.