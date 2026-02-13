Què cobreix una assegurança pels desperfectes del fort vent?
- El fort episodi de vent d’aquest dijous ha deixat nombroses incidències materials arreu del territori
- El sector de les assegurances expliquen com reclamar els desperfectes i en quins casos es pot complicar la gestió
El fort vent ha provocat caiguda d’arbres, danys en vehicles i afectacions en façanes i mobiliari urbà en diversos punts de Catalunya. Davant d’aquestes situacions, el president del Consell de Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Catalunya, Francesc Santasusana, recorda que “primer cal tenir una pòlissa d’assegurances i tramitar el sinistre a través del mediador, corredor o agent”.
Segons l’expert, la cobertura depèn de diversos factors, especialment de la intensitat del vent. “Si la velocitat del vent és d’entre 70 i 120 km/h, pagarà directament la companyia asseguradora. Si és superior, la companyia ho gestionarà, però recobrarà a través del Consorci de Compensació”, detalla.
Com s'ha de reclamar i qui gestiona els desperfectes?
El primer pas és comunicar els danys a l’asseguradora mitjançant el mediador. Aquest professional serà l’encarregat de gestionar tot el procés amb la companyia i coordinar la peritació dels danys.
“Hi ha dos mecanismes: si està cobert directament per la companyia, la gestió es fa des del mediador; si intervé el Consorci, també ho canalitza la companyia, però amb un procediment diferent”, explica Santasusana.
Què passa si no tenim assegurança?
En cas de no disposar de pòlissa, la reclamació es complica. L’afectat haurà de recórrer a la responsabilitat civil del propietari de l’element que ha causat el dany o, en alguns casos, de l’administració.
“Tot el que és responsabilitat civil patrimonial, inclús de l’Ajuntament, hi ha d'haver una responsabilitat per part seva". Quan són fenòmens climatològics atípics, un jutge pot considerar que és un cas fortuït. "Pot comportar que, si haguessis d'anar per la via judicial, un jutge digui que és una causa no imputable a la comunitat de veïns o no és imputable al tema patrimonial de l'Administració, això pot generar conflicte”, adverteix.
Qui respon si cau una façana o elements d’un edifici?
Quan els desperfectes provenen d’una façana o d’un element comunitari, en principi ha de respondre l’assegurança de la comunitat de propietaris. Però també hi pot haver discrepàncies.
“Si una palmera o un element cau per manca de manteniment, la pòlissa de responsabilitat civil ho cobrirà. Però si és per vents molt forts, es pot considerar que no hi ha responsabilitat directa”, apunta l’expert.
Es poden negar les assegurances a pagar?
En determinats casos, sí. Especialment, quan es considera que el dany ha estat causat per un fenomen extraordinari o fortuït.
“Les assegurances poden entendre que no hi ha responsabilitat i, a partir d’aquí, el conflicte pot acabar als jutjats. Un jutge pot determinar que és un cas fortuït i dificultar l’abonament”, explica Santasusana.
Quant es pot trigar a cobrar?
En general, els terminis de cobrament per danys materials són relativament ràpids. “En 30 o 40 dies, si és un dany material, es pot donar per solventat”, assegura.
En canvi, si no hi ha assegurança o cal recórrer a la via judicial, el procés es pot allargar molt més i comportar costos afegits. “La justícia és lenta, i la gent s’ho ha de plantejar per què hi ha uns costos judicials”, conclou.