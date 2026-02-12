Enlaces accesibilidad
Nou ingressats per les ventades: dos crítics i tres ferits greus

  • Salut confirma 86 persones ateses en una jornada marcada per incidents pel fort vent arreu del país.
  • Un dels dos crítics és una persona de 46 anys a qui li ha caigut part d'un sostre en una nau industrial
Imatge d'un arbre caigut a sobre d'un vehicle comercial al Guinardó, a Barcelona RTVE
Marc Guasch Ferreiro

Un total de nou persones han estat ingressades en diversos hospitals a causa de les fortes ventades que han sacsejat Catalunya.

Segons el Departament de Salut, hi ha dos ferits crítics i tres de greus, en una jornada que ha incrementat notablement la pressió assistencial. A Barcelona, l'Ajuntament ha informat que hi ha 2 ferits greus i tres de lleus pel temporal per la caiguda de runes i d'un fanal.

Dos casos crítics i lesions greus

Un dels ferits crítics és un home de 46 anys, ingressat a Vall d’Hebron després que li caigués part del sostre d’una nau industrial. L’altre és un jove de 22 anys, ingressat a Bellvitge per la caiguda d’un arbre. A aquest mateix centre hi ha una altra víctima greu, de 23 anys, pels mateixos motius.

A Vall d’Hebron, un home de 68 anys ha patit una fractura de pelvis i fèmur i un traumatisme toràcic per la caiguda d’un fanal. El tercer ferit greu és un home de 56 anys, ingressat al Trueta, amb una lesió catastròfica a la cama després que li caigués a sobre una paret mentre treballava.

Ferits menys greus i voluntaris afectats

Entre els casos de menor gravetat, dues persones de 54 i 51 anys han estat traslladades a l’Hospital d’Olot després que els caigués un arbre mentre treballaven.

També s’han registrat dos ferits lleus a Sant Boi de Llobregat, de 23 i 35 anys, tots dos voluntaris de Protecció Civil, que ja han rebut l’alta. Els ingressats de Bellvitge —un crític i un greu— formaven part del mateix grup d’intervenció.

Més ferits i incidents arreu del territori

En total, 86 persones han necessitat atenció sanitària pels efectes del vent, segons Protecció Civil.

A més dels hospitalitzats, s’ha registrat un ferit a Vilassar de Mar per la caiguda d’un mur i una dona ferida de l’Hospitalet de Llobregat, després que una part d’un edifici caigués sobre el seu cotxe mentre esperava a un taller.

Emergències activades i intervenció ràpida

El SEM ha rebut 454 alertes vinculades a 441 incidents, la majoria (359) relacionades amb consultes informatives derivades del temporal. En el cas de l’Hospitalet, un testimoni ha explicat que una dotació de Bombers que passava per la zona va actuar immediatament per atendre la dona atrapada entre la pols i les runes.

