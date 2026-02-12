Alerta vermella per fort vent a Catalunya: segueix l’última hora en directe
- Ratxes de més de 100 km/h mantenen en alerta vermella pràcticament tot el territori català
- Des de la mitjanit, els Bombers han atès prop de 200 avisos i el temporal afecta la mobilitat, l’activitat lectiva i diversos serveis
El fort episodi de vent que afecta Catalunya ha obligat a activar l’alerta vermella a gairebé tot el territori per la previsió de ratxes superiors als 100 km/h. Des de la mitjanit i fins a les set del matí, els Bombers de la Generalitat han atès prop de 200 avisos relacionats amb incidències provocades pel vent, principalment per caiguda d’arbres, despreniments i elements inestables a la via pública.
La Generalitat demana la màxima prudència i recomana limitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible.
La forta ventada està impactant de ple en la mobilitat. A l’Aeroport del Prat s’han cancel·lat una trentena de vols. A la xarxa de Rodalies, el servei ha quedat interromput entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat per la caiguda d’un arbre. També s’ha tornat a tancar el tram de la línia R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes i el de l'R4 entre Terrassa i Manresa.