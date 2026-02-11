Treball recorda que el vent pot justificar un permís retribuït si no es pot arribar a la feina
- El Govern recomana evitar desplaçaments i recorda el dret a permís retribuït segons l’article 37.3 g. de l'Estatut dels Treballadors
- UGT fa una crida a la “responsabilitat empresarial”
Davant l’episodi de vent extrem i la situació d’alerta vermella, el Departament de Treball ha reforçat a les xarxes el missatge d’evitar desplaçaments i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible.
L’administració insisteix que la mobilitat pot resultar perillosa i que és preferible reduir-la al màxim fins que l’episodi remeti.
Dret a permís retribuït per força major
Treball recorda que els treballadors que no puguin teletreballar tenen dret a un permís retribuït si els és impossible arribar al lloc de feina, tal com estableix l’article 37.3 g de l’Estatut dels Treballadors.
Aquest dret s’activa en situacions de força major, com l’episodi de vent previst per aquest dijous, i impossibilita que l’empresa descompti hores o exigeixi recuperar-les.
Precedents recents en plena crisi ferroviària
L’Executiu ja havia recomanat el teletreball fa setmanes arran de les incidències generalitzades a Rodalies, fet que va generar friccions amb les patronals.
Aleshores, el Govern va aclarir que els empleats podien demanar un justificant a Renfe i que les empreses no podien obligar-los a recuperar les hores no treballades per causes alienes al seu control.
UGT reclama responsabilitat empresarial
En aquesta ocasió, la UGT exigeix “responsabilitat empresarial” i reclama que les empreses apliquin “de manera immediata” l’article 37.3 g.
El sindicat defensa que les empreses tenen l’obligació legal de garantir la protecció de les plantilles i d’adoptar mesures preventives, com facilitar el teletreball, sempre que sigui viable. Subratllen que la seguretat i la salut laboral han de ser una “prioritat absoluta”.
“‼️Davant l’alerta per risc de vent i la recomanació de @treballcat de fer teletreball i evitar desplaçaments, reclamem a les empreses que apliquin l’art 37.3.g de l'ET.— UGT de Catalunya (@ugtcatalunya) February 11, 2026
Les persones treballadores que no puguin accedir al seu lloc de treball tenen dret a un permís retribuït. pic.twitter.com/15CZBvlRRM“
La UGT demana seguir les indicacions de Protecció Civil, que enviarà una ES-Alert amb les restriccions de mobilitat entre mitjanit i les 20 h.
La resposta de les patronals
En paral·lel, les patronals tornen a marcar distàncies: Pimec considera que “les hores no treballades” s’han de recuperar o reorganitzar, mentre que Foment del Treball sosté que el permís retribuït aplicat durant la DANA “no és aplicable” ara ni emparat per l’Estatut.
Les interpretacions divergents tornen a evidenciar el xoc entre Govern, sindicats i empreses.