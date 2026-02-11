Activada l'alerta per fort vent amb ràfegues superiors als 100 km per hora
- Se suspenen les activitats educatives, esportives i universitàries per aquest dijous
- Barcelona tanca parcs i jardins a partir d'aquest dimecres
La borrasca Nils està fent que Catalunya visqui un episodi de fort vent generalitzat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill vermell per ventades i situa a bona part del territori en alerta màxima per a aquest dijous. L'organisme preveu que les ratxes més fortes de mestral siguin des d'aquesta mitjanit fins al migdia de dijous, mentre que l'avís s'allargarà fins a l'1 de la matinada de divendres.
Hi ha més de 20 comarques que en algun moment estaran en màxima alerta: el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, l’Alt Penedès, l’Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental i Occidental, Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
Interior ha anunciat una resolució que entrarà en vigor a mitjanit i vigent fins a les 8 del matí del 12 de febrer per recomanar aplicació del teletreball i evitar la mobilitat. Se suspenen les activitats educatives, esportives i universitàries per aquest dijous que es notificarà a la ciutadania a través d'un ES-Alert. També se suspèn l'activitat hospitalària no urgent. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha descartat suspendre la circulació ferroviària.
Més de 600 trucades al 112 pel fort vent
Protecció Civil manté activat el pla VENTCAT en una desena de comarques de Barcelona i Tarragona que aquest dimecres es troben amb avís taronja. Les ratxes de vent més fortes s'han assolit a l'aeroport de Reus i a l'estació de Tortosa amb ràfegues de més de 100 km/h. Per aquest motiu, es demana molta precaució i limitar les activitats a l’exterior.
Els Bombers han atès des d'aquesta darrera nit més de 400 avisos pel fort vent a causa de caiguda d'arbrat i afectacions al mobiliari urbà. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 600 trucades des d'aquesta matinada. El 60% d'aquestes trucades s'han fet al Barcelonès i al Vallès Occidental i Oriental.
"Venim de dies de fortes pluges i fa que el terra sigui més procliu a aquests incidents vinculats amb l'arbrat", ha assenyalat en roda de premsa la consellera d'Interior Núria Parlon.
Protecció Civil també manté la prealerta del pla PROCICAT pel fort onatge a bona part del litoral català. Es preveuen onades superiors als 2,5 metres des del Tarragonès fins a l'Empordà.
Un altre pic de ventades el dissabte
El cap de Prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat en roda de premsa a la seu d'Interior que dissabte hi haurà un altre pic de ventades. En aquest cas, el vent vindrà del nord i afectarà principalment zones de Pirineu, Prepirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
Tancats parcs i jardins a Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat el tancament dels parcs i jardins de la ciutat per les fortes ratxes de vent que hi ha previstes per aquest dimecres, segons ha informat en un comunicat. El consistori ha activat el Pla d’Actuació Municipal per ventades, a partir de les set del matí.