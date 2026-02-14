Alerta per ventades extremes a les dues puntes del país i al Pirineu
- Protecció Civil envia alertes als mòbils a diverses comarques per un episodi de vent intens amb ratxes que freguen els 150 km/h
- Les autoritats demanen evitar desplaçaments i activitats a l’exterior mentre es manté el risc de nevades i allaus al Pirineu
El fort temporal de vent associat a la borrasca Oriana ha obligat a activar l’alerta a diverses zones del territori català. Protecció Civil ha enviat missatges d’alerta ES-Alert a les Terres de l’Ebre, el Baix Camp, el Pirineu, el Prepirineu i l’Alt Empordà, on es registren ratxes de mestral i tramuntana que s’apropen als 150 km/h.
Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya situen alguns dels cops de vent més destacats a Mas de Barberans (146,5 km/h), Portbou (140 km/h) i l’Hospitalet de l’Infant (134 km/h). També s’han registrat valors elevats al Perelló, la Sénia o Miami Platja.
"En breu enviem també l'alerta als telèfons mòbils de les comarques del Pirineu, Prepirineu i Alt Empordà informant del fort vent
Es demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior‼️
Alerta #VENTCAT
Restriccions de mobilitat i incidències
El temporal ha provocat afectacions a la mobilitat, amb restriccions al trànsit de camions de gran tonatge a l’AP-7 entre l’Arboç i Ulldecona. A més, la via ha quedat tallada en alguns punts per accidents i caiguda d’arbres.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut prop d’un centenar d’avisos per incidències derivades del vent, principalment al Baix Ebre. També s’han registrat talls de subministrament elèctric, com a Amposta, amb prop de 1.700 abonats afectats.
Suspensió d’activitats i recomanacions
Les autoritats recomanen suspendre les rues de Carnaval a les zones on s'ha enviat l'alerta i evitar qualsevol activitat a l’exterior durant la jornada. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha remarcat la necessitat d’extremar la prudència, especialment en zones exposades al vent.
Risc de neu i allaus al Pirineu
Paral·lelament, es manté la prealerta per nevades intenses a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Es recomana circular amb cadenes, dipòsits plens i evitar activitats fora de les zones habilitades per risc d’allaus i torb.
Les estacions d'esquí de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll estan tancades, i la Molina parcialment.