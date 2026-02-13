Mor una dona de 46 anys ferida crítica per la caiguda d'un sostre a Barcelona
- La víctima estava ingressada en estat crític a l’Hospital Vall d’Hebron
- El temporal va provocar nou hospitalitzats, amb dos casos crítics i tres de greus
Final tràgic del temporal de vent a Catalunya aquest dijous. Una dona de 46 anys ha mort finalment després de romandre en estat crític a causa de les ferides provocades per la caiguda d’una part del sostre d’una nau industrial al districte de Sant Andreu de Barcelona. L’accident es va produir durant l’episodi de ventades intenses que ha afectat Catalunya aquest dijous.
Segons ha informat el Departament de Salut, la víctima va ser traslladada d’urgència a l’Hospital Vall d’Hebron, on va ingressar en estat crític i no ha pogut superar les lesions.
Nou ingressats pel temporal
El balanç de les ventades eleva a nou les persones ingressades en centres hospitalaris. D’aquestes, dues es trobaven en estat crític i tres més en estat greu en el moment de l’atenció inicial.
L’altra persona en estat crític és un voluntari de Protecció Civil de 22 anys que va resultar ferit en caure-li un arbre a Sant Boi de Llobregat. El jove continua ingressat estable a l’Hospital de Bellvitge, on també es recupera un company seu de 23 anys ferit greu, tot i que fora de perill.
Incidències arreu del territori
El temporal de vent ha provocat múltiples incidències a l’àrea metropolitana de Barcelona i altres punts del país, amb caiguda d’arbres, danys en infraestructures i afectacions en la mobilitat.
Els serveis d’emergència han treballat durant tota la jornada per atendre els avisos i assegurar les zones afectades, mentre les autoritats demanen precaució davant episodis de vent intens.