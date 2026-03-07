Continua la cerca d'un home a Llinars del Vallès
- La baixada del cabal del riu Mogent permet als efectius de rescat pentinar de forma més exhaustiva un perímetre de 8 quilòmetres
- Protecció Civil donat per finalitzat l'episodi de fortes pluges, però manté l'alerta INUNCAT pels cabals elevats dels rius
Més d'una trentena d'efectius dels serveis d'emergències continuen buscant el conductor d'un vehicle que divendres es va localitzar a la riera Giola, a Llinars del Vallès. Els Bombers no descarten que fos arrossegada fins al mar i per això mantenen un ampli dispositiu que inclou unitats terrestres, canines i drons en un perímetre de 8 quilòmetres on la recerca és exhaustiva i que s'amplia fins a 30 seguint la llera del riu fins a la desembocadura.
Segons el cap d'intervenció dels Bombers, Héctor Serrat, les tasques de recerca se centren en una franja que va des del punt "on va haver-hi l'arrossegament del vehicle fins a la resclosa a Montmeló" i espera que amb la reducció del cabal del riu sigui "més fàcil trobar alguna cosa".
L'home, que va desaparèixer després de creuar una passarel·la tancada al públic, va arribar a contactar amb una persona pròxima i va alertar que el vehicle s'estava omplint d'aigua i que no podia sortir. De moment, els Bombers només han pogut trobar el vehicle.
S'acaben les pluges
Protecció Civil ha donat per finalitzat l'episodi de pluges, però manté l'alerta INUNCAT pels cabals elevats dels rius. Això vol dir que es manté el nivell de perill al riu Muga, al voltant de Boadella d’Empordà (Alt Empordà), i al Ter, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). A banda de la Muga i el Ter, també es registren cabals molt elevats en rius com el Fluvià, el Tordera, el Daró o el Gaià. Protecció Civil manté el seguiment de la situació hidrològica i de les maniobres per desembassar els principals embassaments.
Malgrat que la borrasca Regina ha perdut força, encara es poden produir ruixats durant la tarda, especialment a les comarques del sud. Les precipitacions dels últims dos dies han deixat 234 litres per metre quadrat a Puig Sesolles (Vallès Oriental), 201 litres a Viladrau (Osona) o 193 litres al Parc Natural dels Ports (Baix Ebre). Des de l’inici de l’episodi de pluges, el telèfon 112 ha rebut 503 trucades per incidències relacionades amb els aiguats.
A més a més, s’han superat els 100 litres en estacions com la de Sant Joan de les Abadesses (107 litres), Olot (104 litres), Tagament-Montseny (104 litres), la Vall d’en Bas (104 litres) o el pantà de Sau (102 litres).
La major part de les trucades al telèfon d’emergències 112 per incidències relacionades amb els aiguats s’han concentrat a la demarcació de Barcelona (347 trucades), seguida de Girona (109), Tarragona (43) i Lleida (4). En paral·lel, els Bombers han atès 54 avisos relacionats amb les fortes pluges.
Pel que fa als problemes a la xarxa viària, el Servei Català de Trànsit informa que continua tallada l'N-260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Es fan desviaments per l’N-260a i la GI- 521. A més a més, hi ha tres carreteres locals tallades per inundacions a les comarques gironines, i s’ha bloquejat també una via a la zona del Montseny per esllavissades.
Protecció Civil mantindrà en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) fins que la tendència dels cabals dels rius sigui clarament a la baixa i es recuperi la normalitat hidrològica.