La ressaca de la llevantada Harry a Girona: una víctima mortal i greus afectacions
- Iinundacions de camps, danys al litoral i carreteres tallades
- Ajuntaments i pagesos reclamen actuacions estructurals als rius i a la costa
El paisatge gironí ha canviat respecte a fa una setmana arran de les pluges persistents. Malgrat que la llevantada Harry ja ha marxat, els seus efectes continuen ben visibles: platges desfigurades, camps negats, carreteres tallades i incidències en el patrimoni.
Ajuntaments i pagesos reclamen actuacions estructurals als rius Ter i Daró i suport de les administracions per fer front als danys i accelerar la recuperació del territori.
Una víctima mortal al Baix Empordà
El temporal ha deixat una víctima mortal. Es tracta d’un home de 63 anys, veí de Fontanilles, que va morir arrossegat per la riera Nova, a Palau-Sator, quan intentava travessar-la amb el vehicle mentre feia la ruta de repartiment de pa.
Els equips d’emergència van localitzar el cos a l’interior del cotxe durant la nit, quan el cabal de la riera va començar a baixar i va permetre accedir a la zona. Encara aquest dimecres al migdia no han pogut extreure el vehicle, atrapat al fang.
La costa, la més castigada
Un dels punts on els efectes del temporal són més evidents és al litoral gironí. Les onades, d’entre 4 i 6 metres d’alçada, han arrossegat grans quantitats de sorra i restes vegetals fins als passejos marítims.
A municipis com l’Estartit, Sant Antoni de Calonge o Platja d’Aro, les brigades municipals ja treballen per retirar sediments i restituir les platges.
L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, admet que la recuperació no serà immediata. “Ara toca fer una valoració i començar a moure’ns per veure quina administració ens pot ajudar, perquè això no se soluciona en pocs dies”, assegura.
A Blanes, continua restringit l’accés a part del passeig marítim per seguretat.
El Ter ple, però sota control
El riu Ter continua sent el que baixa amb més cabal, tot i que ja no genera preocupació immediata. A la desembocadura, ha arribat a superar els 1.300 metres cúbics per segon.
La crescuda, però, va provocar ahir la inundació de nombrosos camps al Baix Ter. Amb la baixada progressiva del cabal, Protecció Civil insisteix a no travessar rieres ni zones inundables.
Pagesos amb els camps negats
Els pagesos del Baix Ter tornen a veure com, cada cop que hi ha un temporal, perden els cultius. És el cas de Martí Planas, que té quinze hectàrees de faves sota fins a dos metres d’aigua: “S’hauria de mirar bé què s’ha de fer al riu, perquè no pot ser que quedem tots els pobles aïllats”, explica.
Molts agricultors denuncien que el problema és recurrent i reclamen actuacions a les lleres per evitar que els rius es desbordin amb cada episodi de pluges intenses.
Patrimoni afectat a Ullastret
La llevantada també ha tingut impacte en el patrimoni històric. A Ullastret, s’ha esfondrat un tram d’uns deu metres de la muralla ibèrica, una zona restaurada fa dècades.
Els tècnics del Departament de Cultura ja n’estan avaluant els danys i el jaciment romandrà tancat al públic fins a nou avís.
Carreteres i mobilitat
Sis carreteres continuen tallades a Catalunya per inundacions o esllavissades, la majoria a les comarques gironines. Algunes vies del Baix Empordà han deixat municipis pràcticament aïllats durant hores.
Els alcaldes del Baix Ter denuncien un cop més la fragilitat de la mobilitat a la zona quan plou amb intensitat i reclamen inversions urgents per evitar quedar incomunicats.