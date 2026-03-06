El Govern compra la meitat de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona
- La Generalitat pagarà 58,4 milions per adquirir 7 plantes, amb l'objectiu de reduir la factura pel lloguer de les seves oficines
- El Banc d'Espanya es compromet a impulsar l'educació financera i un departament d'experimentació de tecnologies emergents, com la intel·ligència artificial
El Govern de la Generalitat ha decidit comprar la meitat de les plantes de l'edifici del Banc d'Espanya situat a la plaça Catalunya de Barcelona.
El president català, Salvador Illa, i el governador de la institució reguladora bancària, José Luis Escrivà, han subscrit aquest divendres l'acord que permetrà a la Generalitat adquirir per 58,4 milions d'euros les plantes superiors de l’emblemàtic edifici, mentre que el Banc d'Espanya mantindrà la propietat de la resta de l'immoble.
El conveni contempla que el Banc es compromet a impulsar a la capital catalana el Departament d'Experimentació i Laboratori de Tecnologies Aplicades (DELTA), que investiga aspectes relacionats amb les tecnologies emergents, amb un interès especial pel desenvolupament de la intel·ligència artificial.
El president de la Generalitat i el governador del Banc d'Espanya presenten l'acord pel qual el Govern adquireix la meitat de la seu històrica de la institució financera a Barcelona i desenvoluparan projectes de manera conjunta
El centre ja compta amb 14 professionals integrats i elevarà la plantilla a més de 30 treballadors abans de finals d'any, segons fonts de la institució reguladora.
En el mateix acte també s’ha firmat un protocol per l'impuls de l’educació financera en l'àmbit educatiu. L'objectiu és, segons ha explicat Escrivà, que totes les persones disposin de les eines necessàries per comprendre l’economia "en el dia a dia".